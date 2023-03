Nella puntata di Un posto al sole del 31 marzo Viola farà la sua scelta, mentre Ferri si troverà in trappola.

Nell'episodio di giovedì 30 marzo Roberto è andato da Lara, allarmato per le condizioni di salute del piccolo Tommaso. Nel frattempo, Marina ha provato a distrarsi facendo shopping, ignara di quello che stesse succedendo. Dato che il pediatra non arrivava, Ferri e Lara hanno portato il bimbo in ospedale. Passato lo spavento, Lara ha continuato a pressare Roberto, con la scusa di sentirsi poco protetta nel caso in cui Tommaso dovesse sentirsi ancora poco bene.

Un'abile arte ricattatoria che farà presa su Ferri e sui suoi sensi di colpa.

Viola è ancora molto confusa, specie dopo che Damiano le ha detto di non riuscire a stare lontano da lei. Nei suoi pensieri c'è Eugenio, che ha avviato la procedura di separazione, stanco di vivere in un limbo.

Un posto al sole episodio 31 marzo: Roberto e Lara sempre più vicini

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole lo spavento per il malessere del piccolo Tommaso unirà molto Roberto e Lara, con grande dispiacere di Marina, che era così contenta di partire per Londra con Ferri e staccare la spina per qualche tempo. Un sogno che, però, non potrà essere realizzato per colpa dell'abile piano di Lara, che farà sentire in colpa Roberto per tutti gli errori passati che ha commesso con i suoi figli.

Già, perché la paura che a Tommaso potesse succedere qualcosa di grave ha mandato in crisi Roberto e il piano di Lara per farlo riavvicinare a lui sembra essere andato in porto senza nemmeno troppa fatica.

Negli episodi di aprile, la distanza tra Marina e Ferri diventerà davvero preoccupante.

Upas, trama 31 marzo: Viola sceglie tra Damiano ed Eugenio

Quella di venerdì 31 marzo, sarà una puntata molto importante di Un posto al sole. Viola prenderà finalmente una decisione sul suo futuro sentimentale. Nonostante sia molto legata a Damiano, capirà che il suo posto è accanto a Eugenio e a loro figlio Antonio.

Come svelano le anticipazioni, Viola darà la bella notizia alla sua famiglia.

Ornella e Raffaele saranno al settimo cielo.

Un posto al sole, spoiler 31 marzo: Renato fa preoccupare Giulia

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole della puntata di domani, 31 marzo, Renato si comporterà in modo piuttosto strano, tanto da far preoccupare seriamente Giulia: si tratta solo del debito che non ha intenzione di concedere a Otello o c'è qualcosa d'altro sotto?

Otello si strugge ancora di malinconia per la morte di Teresa e, per distrarsi, chiederà a Franco di aiutarlo ad aggiustare una vecchia moto.