Che cosa è successo al piccolo Tommaso nella puntata di Un posto al sole andata in onda il 29 marzo su Rai 3? Roberto e Marina hanno finalmente fatto pace dopo la crisi che li ha travolti per colpa delle continue intromissioni di Lara, che sta pressando Ferri con la scusa di fargli passare quanto più tempo possibile con Tommaso. Elena ha invitato la madre e Roberto a Londra, un'occasione perfetta per ritrovare l'armonia. Ma una chiamata angosciata da parte di Lara manderà all'aria tutto e aumenterà ancora di più le distanze tra Ferri e la sempre più nervosa Giordano.

Nel frattempo, Alberto continua a mandare recensioni negative in maniera anonima al Caffè Vulcano, sperando che Silvia ceda e firmi la sua proposta. A far tremare Silvia è anche la brutta notizia di Otello, che si è finalmente reso conto della reticenza di Renato nel concedergli il prestito. Stando alle anticipazioni, tuttavia, Palladini si scontrerà con la sagacia di Nunzio, Rossella e Diego, che riusciranno a smascherarlo.

Un posto al sole nuove puntate: Tommaso sta male, il bimbo è in pericolo?

Nella puntata di oggi di Un posto al sole, Lara ha invitato Roberto a cena, trascurando come sempre il piccolo Tommy, che le serve solo come esca. A prendersi cura di lui è la tata che, spaventata, ha chiamato immediatamente Lara dicendole che il piccolo non riusciva a mangiare.

Poco dopo, le condizioni di Tommaso sono peggiorate con febbre alta e pallore.

Davanti al preoccupante stato del bimbo, Lara ha chiamato Roberto, pregandolo di correre immediatamente a casa sua per aiutarla con il bambino. Spaventato, Ferri ha lasciato Palazzo Palladini per precipitarsi a casa di Lara.

Nell'episodio di giovedì 30 marzo di Upas, come confermano le anticipazioni, Marina e Roberto vivranno un momento di grande paura legato proprio a Tommaso.

Ciò non farà altro che esasperare il nervosismo di Marina, che si sentirà messa da parte.

Un posto al sole episodi su Rai 3: Alberto ha i giorni contati

Palladini pensa di fare il furbo, rilevando il 50% delle quote del Vulcano dopo la raffica delle recensioni negative che sta lasciando. Stavolta però, il suo piano non andrà in porto.

Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole Rossella, Nunzio e Diego incastreranno Alberto e ad avere l'intuizione giusta sarà Rossella, dopo aver capito che dietro le recensioni c'è la mano di un unica persona. L'autore di tutto ovviamente è Alberto, che potrebbe tornarsene con la coda tra le gambe nel suo studio di avvocato, senza combinare nulla.

Occhio anche a Clara che, insospettita dal comportamento sfuggente di Palladini, inizierà a sospettare che la stia tradendo come già successo in passato.