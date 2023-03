Nella soap opera di Rai 3 Un posto al sole - dopo la sentenza del processo contro Lello Valsano - nei prossimi giorni verranno approfondite nuove storyline e verrà dato spazio ad altri personaggi. Dopo il rientro del dottor Luca De Santis e l'annuncio del ritorno di un personaggio femminile storico (forse Anna Boschi) è giunta la volta di una new entry.

In queste ore è giunta un modo ufficiale la notizia dell'ingresso nel cast del daily drama partenopeo dell'attrice Sara Zanier. Al momento non ci sono molti dettagli sul suo personaggio ma, i pochi indizi trapelati, sembrano suggerire il ruolo che l'attrice potrebbe ricoprire nei prossimi episodi.

Un posto al sole: una ragazza entra nelle vite di Alberto e Niko

A breve verrà svelato agli spettatori il personaggio che interpreterà Sara Zanier. Al momento l'unica informazione che è stata fornita su quest'ultima è che avrà a che fare con Niko Poggi (Luca Turco) e Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e per l'esattezza con il loro studio legale.

Nessuna implicazione sentimentale quindi, almeno non per adesso, per questo personaggio il cui ruolo potrebbe essere stato suggerito proprio dai due avvocati negli ultimi episodi andati in onda in questi giorni.

Gli avvocati Poggi e Palladini hanno bisogno di aiuto

Dopo chiusura del processo contro Valsano, che si è concluso con una pena di 30 anni, Niko ha accettato ufficialmente Alberto come suo socio alla studio legale.

Palladini però ha voluto mettere subito le cose in chiaro e si è mostrato deciso ad espandere la loro attività. In attesa di capire se si trasferiranno in nuovo studio, come suggerito da Alberto, i due sono sembrati d'accordo almeno su un punto e cioè sul fatto che serva una segretaria. Potrebbe quindi essere questo il ruolo che ricoprirà Sara Zanier.

Ovviamente resta in piedi anche la possibilità che la giovane possa essere un avvocato tirocinante. In ogni caso la sensazione è che questo nuovo personaggio lavorerà al fianco di Niko e Alberto.

Chi è Sara Zanier? In passato ha lavorato in Centovetrine

Attrice, modella e showgirl classe '83, Sara Zanier è stata uno dei volti più noti di un'altra soap di successo come Centovetrine, dove ha ricoperto il ruolo di Serena Bassani dal 2008 al 2013.

In seguito l'artista di Latina ha partecipato a diverse fiction di successo, tra cui l restauratore, Un passo dal cielo, Le tre rose di Eva, Non dirlo al mio capo e Don Matteo.

Sara Zanier ha recitato inoltre nelle pellicole cinematografiche: All'improvviso un uomo (2015), Alessandra - Un grande amore e niente più (2020) e Bocche inutili (2022).