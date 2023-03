Sorprese e imprevisti saranno al centro dalle nuove puntate di Terra Amara che il pubblico vedrà il 6 e il 7 marzo sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Demir Yaman supplicherà Zuleyha Altun di perdonarlo prima del suo arresto. Behzat Hekimoglu, intanto, si toglierà la vita.

Terra amara, puntata 6 marzo: Demir porge le scuse a Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la nuova puntata in programma lunedì 6 marzo annunciano diversi colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, Adnan si riprenderà brillantemente dopo l'episodio febbrile grazie alle cure dei medici.

Demir, a questo punto, deciderà di costituirsi, tanto che Sabahattin si metterà in contatto con la polizia pregandola di arrivare in ospedale. Il figlio di Hunkar rischierà così di passare molti anni in carcere per il crimine commesso, pertanto porgerà le sue scuse a Zuleyha per tutti i problemi che le ha procurato. Dopodiché la protagonista andrà al ranch insieme alla suocera, la quale chiederà al personale di non perderla d'occhio.

Hatip, intanto, deciderà di vedere di nascosto Ercan. Il losco tipo lo informerà che la nuova procuratrice di Cukurova accetta tangenti. Una rivelazione che arriverà alle orecchie di Hunkar, che cercherà di approfittarsi di Julide per far scarcerare Demir.

Yilmaz, invece, avrà intenzione di avere un confronto con Zuleyha mentre continuerà ad essere distante da Mujgan.

Alla fine, l'ex meccanico si recherà alla villa per vedere l'ex fidanzata che però lo manderà via ripetendogli che tra di loro è finita.

Behzat si spara: la puntata del 7 marzo di Terra amara

Nella puntata di Terra amara, trasmessa il 7 marzo, il professore Behzat apparirà sconvolto dai sensi di colpa a causa di un errore commesso in passato.

In particolare, il signor Hekimoglu sarà sotto pressione per alcuni ricatti e alla fine arriverà a spararsi un colpo d'arma da fuoco nel suo ufficio.

Il professore prima di morire pregherà a Yilmaz di prendersi cura di Mujgan. Intanto l'ex meccanico e Fekeli decideranno di indagare per scoprire l'identità dei ricattatori di Behzat.

In questo modo, i due uomini avranno intenzione di proteggere la pediatra.

Intanto ci saranno grossi grattacapi in casa Yaman. Demir continuerà a rimanere in carcere, mentre Hunkar temerà che Zuleyha possa fuggire da un momento all'altro con Yilmaz.

Inoltre la matrona apparirà in ansia a causa di alcune voci messe in circolazione circa la perdita di potere della sua famiglia, pertanto deciderà di organizzare un piano per smentirle.