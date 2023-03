Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 27 al 31 marzo, rivelano che Lara riuscirà a manipolare Roberto e riavvicinarlo a sé. Nel frattempo Marina svilupperà un'ossessione per la sua rivale.

Filippo e Serena vivranno attimi di pura angoscia a causa dell'incidente alla piccola Irene.

Manuela supererà brillantemente il primo esame all'università, ma non riuscirà a godersi il suo meritato successo. Nel frattempo Samuel proverà. a fatica, a gestire l'eccessiva intraprendenza di Micaela.

Intanto Silvia andrà sempre più a fondo, sia negli affari del Vulcano che nella vita privata.

Viola prenderà finalmente una decisione e farà una scelta definitiva tra Eugenio e Damiano.

Renato si comporterà in modo molto strano, mettendo in serio allarme la sua ex moglie Giulia.

Lunedì 27 marzo: Irene viene portata in ospedale

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) saranno molto preoccupati per le condizioni di Irene (Greta Putaturo). La bambina, dopo essere caduta da una sedia, lamenterà un dolore al collo e verrà portata in ospedale. Nel frattempo Marina (Nina Soldano), che era con la bambina al momento dell'incidente, si sentirà responsabile di quanto accaduto.

Manuela (Gina Amarante) sarà felice per aver superato il suo primo esame universitario, ma non sarà dell'umore adatto per festeggiare.

Samuel (Samuele Cavallo), in difficoltà a tenere a bada le avance di Micaela, farà una confessione intima al suo amico Nunzio (Vladimir Randazzo).

Martedì 28 marzo: Roberto e Marina in crisi

Nunzio e Samuel non si renderanno conto della situazione disastrosa in cui verte il Vulcano. Nel frattempo Silvia (Luisa Amatucci) deciderà di rifiutare l'offerta di Alberto (Maurizio Aiello) e rialzarsi con le sue forze, ma Diego (Francesco Vitiello) la inviterà a riflettere più realisticamente sulla situazione attuale.

Nel frattempo verrà fuori un piccolo giallo, a quanto pare infatti la tempesta mediatica che ha investito al Vulcano è stata provocata da qualcuno che però resta ignoto.

Lara (Chiara Conti) approfitterà della tensione che si è creata tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina, per insinuarsi nella vita dell'uomo. A quanto pare la donna riuscirà, almeno in parte, nel suo intento, ma poi una telefonata cambierà nuovamente la situazione.

Mercoledì 29 marzo: Otello non può aiutare Silvia

Ferri e Marina faranno il possibile per appianare le tensioni ma una notizia improvvisa, metterà nuovamente a dura prova la loro ritrovata serenità.

Silvia sarà in serie difficoltà economiche e, sfortunatamente, non potrà contare nemmeno sull'aiuto di Otello (Lucio Allocca). Questa difficile situazione finirà, irrimediabilmente, per avere influenze negative anche sulla sua sfera privata e affettiva.

Samuel faticherà molto a resistere ai continui "assalti" di Micaela.

Giovedì 30 marzo: Ferri e Lara si riavvicinano

Eugenio (Paolo Romano) sembrerà determinato a procedere con la separazione e questo spingerà Viola (Ilenia Lazzarin) a scegliere una volta per tutte tra lui e Damiano (Luigi Miele).

Roberto e Lara si ritroveranno uniti di fronte ad un momento molto difficile. Questa rinnovata intesa metterà ancora più in crisi Marina, che si sentirà impotente dinanzi all'evolversi degli eventi.

Otello chiederà l'aiuto di Franco (Peppe Zarbo) per rimettere in sesto una vecchia moto.

Venerdì 31 marzo: Renato si comporta in modo strano

Lara riuscirà ad accorciare le distanze con Roberto in modo molto pericoloso. Nel frattempo Marina sarà sempre più ossessionata dal pensiero che la sua rivale possa rubarle il marito.

Dopo essersi riconciliati, Viola ed Eugenio si appresteranno a dare la bella notizia al piccolo Antonio e al resto della famiglia.

Renato (Marzio Honorato) inizierà a comportarsi in modo piuttosto singolare e questo finirà per mettere in allarme Giulia (Marina Tagliaferri).