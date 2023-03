Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 27 al 31 marzo, rivelano che la piccola Irene avrà un brutto incidente. La bambina, rimasta da sola con Marina, approfitterà di un momento di distrazione di quest'ultima per salire su una sedia. A quanto pare la piccola cadrà poi rovinosamente e verrà portata in ospedale.

Nel frattempo Filippo e Serena vivranno attimi di grande angoscia, mentre nonno Ferri, stravolto dall'accaduto, imputerà la responsabilità dell'accaduto a Marina.

Un posto al sole, trame 27-31 marzo: Irene viene portata in ospedale

Non è decisamente un buon momento per Marina (Nina Soldano). La donna, convinta di poter raggiungere la felicità con il matrimonio, si è trovata a dover fare i conti con le continue intromissioni di Lara (Chiara Conti). L'ossessione dell'imprenditrice Giordano per la sua rivale inizierà a creare alcune crepe nel suo rapporto con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ed inoltre un incidente imprevisto finirà per far precipitare gli eventi.

Le anticipazioni rivelano che il dramma si consumerà mentre Marina si trova da sola in casa con la piccola Irene (Greta Putaturo). La donna si distrarrà per qualche attimo e in quel breve lasso di tempo, la bambina salirà su una sedia per prendere una scacchiera da un mobile.

La piccola cadrà a terra e inizierà a lamentare un forte dolore al collo. Una prima immagine, rilasciata in queste ore, mostra Irene riversa al pavimento priva di sensi, mentre Giordano la guarda sconvolta.

Ferri accusa Marina di essere la responsabile dell'incidente

Marina chiamerà aiuto ed avviserà subito Serena (Miriam Candurro) dell'incidente.

Nel frattempo Irene verrà portata in ospedale dove le verrà applicato un collare da tenere per alcuni giorni. Allarme rientrato quindi, ma se Filippo (Michelangelo Tommaso) e sua moglie tireranno un sospiro di sollievo a casa Ferri si consumerà un dramma ed i due inizieranno a lanciarsi accuse a vicenda.

Marina, accecata dalla gelosia per Lara, pungolerà l'uomo sull'argomento e lo accuserà di essere stato irraggiungibile al cellulare.

Roberto, dapprima si giustificherà, rivelando che il suo telefonino era scarico, ma in seguito passerà all'attacco. Ferri accuserà la moglie di essere stata negligente e di avere provocato l'incidente di Irene a causa della sua ossessione per Lara. A dire di Ferri infatti, la donna avrebbe pensato alla sua rivale e non a badare alla bambina.

Marina, già provata dai sensi di colpa, avrà un crollo e si sfogherà con Serena. Quest'ultima capirà tutto il disagio della donna e non le imputerà alcuna responsabilità per quanto accaduto, tuttavia si renderà conto di quanto disagio le stia creando la presenza di Lara.

Un posto al sole, anticipazioni dal 27 al 31 marzo: Roberto si riavvicina a Lara

Se a Marina tutto sembrerà andare male, sarà invece un ottimo periodo per Lara (Chiara Conti).

Il piano della donna sembrerà infatti procedere molto meglio di quanto lei potesse sperare. Mentre Roberto e la moglie saranno sempre più in crisi, Martinelli si insinuerà subdolamente nel loro rapporto.

Le anticipazioni rivelano inoltre che lei e Roberto vivranno attimi di paura che finiranno per riavvicinarli. Le trame non rivelano altro, ma sembra evidente che non si tratti dell'incidente ad Irene ma di altro. Possibile quindi che accada qualcosa a Tommy, di non molto grave, ma sufficiente a dare a Lara un ulteriore vantaggio insperato su Marina.