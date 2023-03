Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di aprile 2023 rivelano che ci sarà spazio per l'evolversi della situazione che vede coinvolti Roberto, Marina e Lara.

I tre saranno al centro dell'attenzione della soap opera serale in onda tutti i giorni su Rai 3: la situazione per Marina diventerà particolarmente tesa, complice anche la spietatezza di Lara pronta a vendicarsi e a portare avanti il suo piano contro la donna.

Lara spietata e vendicativa contro Marina: anticipazioni Un posto al sole aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda durante il mese di aprile in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno degli sviluppi "drammatici" legati alle vicende di Roberto, Marina e Lara.

La situazione finirà per degenerare, complice la spietatezza di Lara Martinelli, la quale non avrà alcuna intenzione di fare un passo indietro e quindi uscire di scena da questa intricata situazione che ha creato tra i due neo-coniugi.

Sì, perché Lara finirà per creare un vero e proprio corto circuito nel legame tra Marina e Roberto e questa volta riuscirà ad avere la meglio.

La crisi tra i due, infatti, si intensificherà sempre più nel corso delle prossime puntate di questa fortunatissima stagione della soap opera in onda su Rai 3.

Lara vuole 'distruggere' Marina: anticipazioni Un posto al sole aprile 2023

Marina si ritroverà sempre più in difficoltà e in crisi per l'ingombrante presenza di Lara, la quale non avrà alcuna intenzione di fare un passo indietro e quindi uscire di scena dopo il caos e lo scompiglio che ha portato nella vita della donna.

Come se non bastasse, Roberto sarà molto chiaro con sua moglie e ammetterà di non avere intenzione di rinunciare a suo figlio Filippo per questo clima teso che si è venuto a creare tra lei e Lara.

E così, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda durante il mese di aprile su Rai 3, rivelano che alla fine Lara vedrà andare in porto i suoi progetti, dato che il suo scopo è proprio quello di "distruggere" Marina e metterla in profonda crisi con Ferri.

Silvia ancora in crisi col Caffè Vulcano: anticipazioni Un posto al sole aprile

In attesa di scoprire come si evolverà questa intricata situazione, al centro delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di aprile, ci saranno anche le vicende di Silvia.

La donna, offuscata dai suoi problemi economici e finanziari, si ritroverà ancora una volta alle prese con una amara verità da scoprire.

Non si esclude, infatti, che dietro i guai di Silvia legati al Caffè Vulcano, possa celarsi lo zampino di una persona che in questo periodo si è proposto di aiutarla per risanare il suo bilancio economico.