Le nuove puntate di Uomini e donne torneranno in onda nella fascia del primo pomeriggio dal 6 al 10 marzo 2023.

Le anticipazioni sul talk show pomeridiano rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità legate al percorso di Federico e quello di Lavinia Mauro.

Nel corso delle prossime puntate ci sarà spazio anche per la nuova sfilata che vedrà protagonisti i cavalieri del trono over.

Carola si dichiara a Federico: anticipazioni Uomini e donne al 10 marzo 2023

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne fino al 10 marzo 2023, rivelano che per Federico arriverà il momento di scoprire il contenuto della lettera scritta da Carola.

La corteggiatrice, dopo essere stata bacchettata e criticata per il suo percorso in studio, deciderà di mettere "nero su bianco" i suoi sentimenti e si cimenterà in una lettera d'amore per il tronista, che sarà letta in studio da Maria De Filippi.

Spazio poi alle vicende di Lavinia che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, si ritroverà a fare i conti con un imprevisto che si verificherà in esterna con Alessio Corvino.

Alessio rifiuta Lavinia in esterna: anticipazioni Uomini e donne 6-10 marzo

La tronista, infatti, deciderà di sbilanciarsi nei confronti del corteggiatore e non eviterà degli atteggiamenti provocatori, sperando di stuzzicare l'attenzione del suo pretendente.

Peccato, però, che Alessio deciderà di "rifiutare" Lavinia in esterna e, alla fine, non si lascerà andare a nessun nuovo bacio con lei.

A quanto pare, infatti, i corteggiatori della tronista iniziano a essere un po' stufi del suo modo di fare, dato che a distanza di un bel po' di mesi dall'inizio di questo percorso, continua a essere in crisi e non ha le idee chiare sulla scelta finale.

Anche Alessio Campoli si mostrerà stufo per gli atteggiamenti della tronista e, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, abbandonerà lo studio.

Riccardo sfila e seduce le dame: anticipazioni Uomini e donne 6-10 marzo

Spazio poi alle vicende dei vari protagonisti del trono over: le anticipazioni di Uomini e donne nella settimana 6-10 marzo 2023 rivelano che ci sarà spazio per una nuova sfilata che vedrà coinvolti i vari protagonisti maschili dello show di Maria De Filippi.

Riccardo Guarnieri sarà il super protagonista di questa settimana, dato che alla sfilata di questa settimana deciderà di presentarsi in intimo.

Riuscirà ad avere la meglio e a portarsi a casa il titolo di "vincitore" della sfilata di questa settimana dopo aver mostrato il fisico curato?

Per quanto riguarda, invece, le vicende di Gemma si arriverà a una svolta importante, dato che la dama torinese sarà protagonista di una nuova frequentazione.

Gemma volta pagina: anticipazioni Uomini e donne

Gemma Galgani si ritroverà a essere attratta da un cavaliere che da poco ha fatto il suo ingresso nel cast del trono over e i due saranno protagonisti di una esterna che sarà caratterizzata da un importante bacio che si preannuncia intenso e passionale.

In studio poi, non mancheranno le polemiche e gli scontri: Gianni Sperti, ad esempio, sarà protagonista di una lite che lo porterà a puntare il dito proprio contro la nuova fiamma della dama torinese.

Spazio anche al ritorno di Pamela, uno dei volti storici del trono over, assente in studio da diversi anni: dopo aver trascorso un periodo non facile per dei problemi di salute, la dama si rimetterà di nuovo in gioco per cercare la sua anima gemella.