Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Aurora, la quale tornerà al centro dell'attenzione e delle dinamiche del programma dopo il suo ritorno in studio.

La dama, però, si ritroverà messa nei guai dopo le accuse da parte di Gianni e Armando, i quali non saranno per niente teneri nei suoi confronti.

Spazio anche alle vicende di Roberta, la quale punterà le sue attenzioni su un volto giovane presente tra i corteggiatori di Nicole.

Aurora smascherata da Gianni e Armando: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne del 6 marzo 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Aurora che, dopo il suo rientro in studio a distanza di un po' di anni dalla sua uscita di scena dal cast della trasmissione, si ritroverà a dover fare i conti con gli attacchi di Gianni Sperti.

L'opinionista ha ricordato che, dopo la sua uscita di scena dal cast del trono over, Aurora non avrebbe fatto altro che parlare male della trasmissione di Maria De Filippi e a quel punto le ha chiesto per quale motivo ha scelto di ritornare in studio.

Aurora si è subito difesa dalle varie accuse, ribadendo di non aver mai parlato male della trasmissione ma di aver solo denunciato una persona che aveva conosciuto in studio, il quale la minacciava di diffondere in rete dei suoi video privati.

Armando mette nei guai Aurora: anticipazioni Uomini e donne

Ma, a rincarare la dose contro Aurora, ci ha pensato Armando Incarnato: anche il cavaliere napoletano non è stato per niente tenero nei confronti della dama, confermando di fatto la tesi sostenuta da Gianni.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Armando ha messo ulteriormente nei guai Aurora, raccontando pubblicamente in studio che la dama avrebbe detto in giro che alcuni dei volti della trasmissione di Canale 5 verrebbero pagati dalla produzione.

Affermazioni che non sarebbero affatto vere, dato che lo stesso Armando ci ha tenuto a sottolineare che nessuno dei protagonisti del trono over percepisce un compenso per la sua partecipazione al talk show Mediaset.

Roberta punta un giovane corteggiatore: anticipazioni Uomini e donne

Spazio anche alle vicende di Roberta: le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che la dama del trono over metterà gli occhi addosso ad un giovane corteggiatore del trono classico.

Trattasi di Andrea, uno dei pretendenti che in queste settimane è sceso per conoscere meglio la tronista Nicole.

Nel corso dell'ultima registrazione del programma, Roberta ha invitato Andrea a ballare insieme in studio, ma il giovane corteggiatore ha nettamente rifiutato la sua proposta.