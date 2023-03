L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nel corso della settimana che va dal 13 al 17 marzo 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Alberto Palladini, il quale si ritroverà spiazzato dall'arrivo dell'architetto che dovrà gestire l'ampliamento dello studio legale.

Occhi puntati anche su Silvia, ancora profondamente scossa dalla morte di sua mamma Teresa.

Alberto conosce l'architetto Diana: anticipazioni Un posto al sole al 17 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 17 marzo 2023 rivelano che Niko avviserà Alberto perché non potrà essere presente all'appuntamento che hanno fissato con l'architetto per l'ampliamento dello studio legale.

Alberto lo tranquillizzerà dicendogli che non c'è nessun problema e subito dopo si preparerà ad accogliere la professionista che prenderà in mano le redini della situazione.

L'arrivo dell'architetto finirà per colpire profondamente Palladini: Diana Dalla Valle si presenterà con un look curatissimo e modi eleganti, tali da non passare affatto inosservati.

Alberto ammetterà di avere dei dubbi in merito all'operazione che sta facendo con Niko, ribadendo il fatto che lui avrebbe cercato un'altra sede più centrale e prestigiosa per il loro studio legale.

Alberto intrigato da Diana: anticipazioni Un posto al sole 13-17 marzo

L'architetto, però, lo rassicurerà dicendogli che sicuramente lo studio "rinnovato" sarà molto bello e accogliente.

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 13 al 17 marzo rivelano che, dopo il sopralluogo, Alberto inviterà la donna a pranzo: tra i due ci sarà subito un feeling speciale che li porterà a rendersi conto di avere molti punti in comune.

Tale situazione finirà per intrigare sempre più Alberto: la simpatia tra i due è molto forte e non si esclude che possa nascere del tenero nel corso delle prossime puntate di questa fortunata stagione della soap opera in onda su Rai 3.

Silvia e Giancarlo distanti, Roberto spiazza: anticipazioni Un posto al sole al 17 marzo

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 17 marzo 2023, rivelano che Silvia si ritroverà ancora in crisi e provata dalla morte di sua mamma Teresa , che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita.

Come se non bastasse, questo momento di grande difficoltà che sta affrontando finirà per allontanarla sempre più da Giancarlo.

Intanto Roberto deciderà di spiazzare e fare un passo importante nei confronti della sua ex Lara Martinelli: al tempo stesso, però, Ferri deciderà di rassicurare Marina Giordano sul loro futuro. Quale sarà la reazione della dark lady di Palazzo Palladini? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione.