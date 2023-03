Nel corso della puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 8 marzo su Canale 5 alle 14:10, Gaffur tornerà alla tenuta Yaman e consegnerà ad Hunkar la lauta somma di denaro ottenuta dal prestito di Hatip. Tuttavia, Saniye sospetterà che suo marito ne abbia combinate qualcuna delle sue, ma non riuscirà a capire il motivo. Intanto, Sermin rimarrà nascosta nella villa dell'amante, mentre gli uomini di sua zia continueranno a cercarla per farle ritirare la denuncia contro Demir. Successivamente, il figlioccio di Fekeli troverà l'uomo che ricattava suo suocero e lo aggredirà.

Infine, Behice verrà ospitata a casa di Ali Rahmet ed Yilmaz e cambierà totalmente la sua impressione su di loro.

Saniye sospetta che Gaffur abbia combinato qualcosa

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Gaffur chiederà un prestito ad Hatip dopo essere stato derubato da alcuni aguzzini ed aver perso i soldi che avrebbe dovuto consegnare ad Hunkar.

Purtroppo, però, l'assassino di Cengaver chiederà all'uomo di firmare una cambiale per tenerlo in pugno. Dopodiché, il signor Taskin tornerà a villa Yaman e consegnerà il denaro alla padrona, senza che questa sappia cos'è successo. Ciononostante, Saniye sospetterà che suo marito abbia combinato qualcosa che non vuole rivelargli, ma non riuscirà a capire esattamente di cosa possa trattarsi.

Sermin si nasconde dagli uomini di Hunkar

Sermin, dopo aver sporto denuncia contro suo cugino per l'omicidio di Cengaver, si nasconderà dalla sua famiglia. Successivamente, la donna troverà rifugio nella villa di Hatip, mentre gli uomini della signora Hunkar continueranno a cercarla per farle ritirare l'esposto contro Demir e salvarlo dalla pena capitale.

Nel frattempo, Yilmaz troverà l'aguzzino di suo suocero che l'ha spinto al suicidio dopo averlo ricattato per moltissimo tempo. Il giovane Akkaya aggredirà Salim e lo costringerà a consegnare le foto che utilizzava per minacciare ed estorcere denaro dalle persone. Infine, il figlioccio di Fekeli scoprirà che l'uomo ben presto sarebbe arrivato anche a chiedere soldi a Mujgan.

Riassunto della precedente puntata di Terra Amara

Nella precedente puntata di Terra Amara che è andata in onda martedì 7 marzo, Yilmaz ha assistito all'ultimo respiro di Behzat e gli ha promesso che si sarebbe preso cura di sua figlia Mujgan. Intanto, Gaffur ha ricevuto l'ordine da Hunkar di recuperare i soldi da Kamer per corrompere il nuovo procuratore generale di Adana e salvare Demir. Infine, la dottoressa di Cukurova ha appreso che la sua famiglia non avrebbe partecipato al funerale di suo padre e la notizia l'ha ferita notevolmente.