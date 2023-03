Riparte l'appuntamento con Uomini e donne e, le anticipazioni delle prossime puntate di questa stagione, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Lavinia Mauro, la quale si ritroverà a dover affrontare l'ennesima scenata di gelosia da pare di Alessio Campoli, deluso dall'atteggiamento della tronista.

Spazio anche al ritorno in scena di Aurora, una delle dame più discusse del trono over, la quale rimetterà piede in trasmissione dopo un lungo periodo di assenza.

Lavinia divisa tra Alessio Corvino e Campoli: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne destinate alla fascia del pomeriggio rivelano che Lavinia si ritroverà a dover affrontare l'ennesimo momento di tensione con Alessio Campoli.

Il motivo? La tronista sarà protagonista di una esterna con Alessio Corvino, durante la quale cercherà in tutti i modi di provocare e attirare l'attenzione del pretendente.

Lavinia proverà così a sbilanciarsi nei confronti del corteggiatore casertano, speranzosa di ricevere una sua reazione ma così non sarà, dato che Alessio preferirà non fare ulteriori passi avanti nei confronti della giovane tronista.

Sta di fatto che, con questo suo modo di fare provocatorio nei confronti di Corvino, Lavinia finirà per creare l'ennesimo corto circuito con Alessio Campoli.

Lavinia rincorre Campoli: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che, dopo aver visto l'esterna tra i due, Campoli deciderà di lasciare lo studio e uscirà così dalla trasmissione.

Inizialmente Lavinia deciderà di non seguirlo nel dietro le quinte della trasmissione, concentrandosi ancora sulla discussione in corso con Corvino.

Tuttavia, dopo aver notato che Campoli non era più rientrato in studio, deciderà di rincorrerlo in camerino: ancora una volta, quindi, la tronista lascerà lo studio e si metterà in gioco per cercare di recuperare il suo rapporto con il giovane Alessio, ed evitare così che possa lasciare definitivamente il cast della trasmissione di Canale 5.

Il ritorno di Aurora in studio: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

E poi ancora, al centro delle prossime puntate di Uomini e donne, ci sarà spazio anche per il ritorno di Aurora.

La dama del trono over, a distanza di un po' di anni dalla sua uscita di scena dal cast della trasmissione di Maria De Filippi, si rimetterà in gioco per cercare un nuovo cavaliere che sia in grado di renderla felice.

In una recente intervista rilasciata al magazine della trasmissione di Canale 5, Aurora ha ammesso che in questi anni in cui è stata lontana dal piccolo schermo, ha affrontato dei momenti non facili, tra cui la scoperta di un tumore che l'ha messa a durissima prova, ma alla fine è riuscita a sconfiggerlo.

Come sarà il suo ritorno a Uomini e donne? Troverà la persona giusta per lei oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione.

Le novità riguarderanno anche Gemma che, in questi nuovi appuntamenti con il talk show Mediaset, si ritroverà alle prese con una nuova frequentazione.

L'atteso ritorno di Uomini e donne e Amici 22 dopo lo stop per il lutto

Sta di fatto che, questi nuovi appuntamenti con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, si preannunciano già attesissimi dai numerosi fan, complice lo stop di un po' di giorni che c'è stato su Canale 5.

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, Mediaset ha scelto di sospendere la messa in onda di Uomini e donne e del daytime di Amici 22.

L'appuntamento con le due trasmissioni, però, riprenderà regolarmente da lunedì 6 marzo con la messa in onda delle nuove puntate che occuperanno come sempre la fascia del primo pomeriggio.

E c'è da scommettere che, con il ritorno in video di Maria De Filippi e delle sue trasmissioni, gli ascolti torneranno a volare oltre la soglia del 26% nel primo pomeriggio di Canale 5.

Maria De Filippi torna a presidiare la fascia del primo pomeriggio

In questi giorni, infatti, la media ascolti della fascia pomeridiana Mediaset ha subito un vero e proprio crollo dal punto di vista auditel.

Le repliche delle fiction e dei film non sono riuscite a superare la soglia del 16% di share in daytime, permettendo così alla rete ammiraglia Rai di avere la meglio nella gara ascolti, con una media che ha superato il 18%.

Numeri che, difficilmente, le trasmissioni del pomeriggio di Rai 1 riescono a superare quando su Canale 5 c'è l'appuntamento con Uomini e donne condotto da Maria De Filippi.