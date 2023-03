Ritorna l'appuntamento con Uomini e donne e, le anticipazioni delle nuove puntate che presto arriveranno su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate ai due tronisti in carica quest'anno.

Per Federico ci sarà una importante dichiarazione d'amore da parte della sua corteggiatrice Carola, mentre Lavinia Mauro si ritroverà alle prese con la dura reazione di Alessio Campoli.

Lavinia divisa tra Campoli e Corvino: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Lavinia si ritroverà protagonista di una esterna con Alessio Corvino, durante la quale la tronista proverà in tutti i modi a sedurre e provocare il giovane corteggiatore casertano.

Alla fine, però, Alessio non si lascerà andare e non cederà alla passione con la tronista che, in studio, si ritroverà a fare i conti anche con la durissima reazione di Alessio Campoli.

Il corteggiatore, infatti, nel momento in cui assisterà alle scene provocatorie di Lavinia nei confronti di Corvino, deciderà di alzarsi e abbandonare lo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Lavinia lascia lo studio per Alessio Campoli: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che, a quel punto, Lavinia si ritroverà per l'ennesima volta in una situazione difficile da affrontare.

La tronista, infatti, deciderà di uscire dallo studio e quindi abbandonare le riprese in corso per correre da Campoli nel dietro le quinte dello show.

Lavinia si recherà nel camerino del corteggiatore con lo scopo di poterlo tranquillizzare e, soprattutto, evitare reazioni affrettate da parte di Campoli.

Carola si dichiara a Federico: anticipazioni Uomini e donne

Per quanto riguarda, invece, le vicende di Federico Nicotera, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per una accorata lettera d'amore che verrà scritta da Carola per il giovane tronista.

La ragazza, presente in studio dall'inizio di questo percorso, deciderà di confessare il suo sentimento e il suo amore nei confronti di Federico e lo farà con una lettera speciale che verrà letta in studio da Maria De Filippi.

Un gesto importante quello di Carola, la quale dimostrerà di tenerci per davvero al tronista e di essersi veramente presa una cotta, nonostante le critiche e le polemiche di chi sostiene che sia interessata solo alla visibilità mediatica.

Il ritorno di Aurora del trono over: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Occhi puntati anche sulle vicende del trono over: nel corso delle prossime puntate di questa stagione, ci sarà spazio per il ritorno della dama Aurora, assente in studio da un bel po' di tempo.

Un ritorno che non passerà inosservato quello della dama, complici le dichiarazioni poco carine che nel corso di questi anni ha rilasciato contro la trasmissione e i vari protagonisti dello show che affollano lo studio.

Alla fine, però, Aurora ha scelto di rimettersi in gioco e la produzione ha accettato la sua richiesta: dal mese di marzo in poi, quindi, gli spettatori avranno modo di rivederla in studio e chissà se questa volta riuscirà a trovare un principe azzurro col quale poter costruire una storia d'amore duratura.