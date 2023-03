Questo mercoledì 15 marzo è andata in onda l'ultima puntata di Uomini e donne alla quale ha partecipato Desdemona. La dama è stata attaccata subito da Armando, che ha raccontato di alcuni audio dei quali era in possesso: il cavaliere ha fatto ascoltare a Gianni Sperti il vocale nel quale la 45enne diceva di essere in studio solo per visibilità. Quindi Maria De Filippi ha interrotto la conversazione mandando via la protagonista del Trono Over.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Dopo giorni d'attesa, è stata trasmessa in tv la registrazione di Uomini e Donne nella quale Desdemona è stata smascherata.

Il primo a puntare il dito contro di lei è stato Armando: il napoletano ha iniziato la puntata chiedendo alla dama se poteva far ascoltare a tutti un audio che gli era stato mandato.

La protagonista del Trono Over è apparsa sin da subito in difficoltà, tant'è che si è rifiutata di rendere pubblica la sua conversazione con una persona esterna al cast: "Io non ho nulla da nascondere, ma non ti do il permesso di farlo sentire".

Incarnato, dunque, ha preso il cellulare e l'ha dato a Gianni Sperti per coinvolgerlo nel racconto: l'opinionista ha ascoltato il vocale di Desdemona e si è detto indignato.

L'ultima apparizione a Uomini e Donne

Visto che la dama non ha acconsentito alla divulgazione pubblica del suo audio, l'opinionista di Uomini e Donne ne ha fatto un riassunto.

"Dici che questa trasmissione è trash, che qualcuno vuole spingerti verso Armando. Sei qui solo per farti pubblicità, ma come è possibile che esistono ancora persone come te in questo mondo?", ha sbottato Gianni tra gli applausi del pubblico presente.

La conduttrice ha quindi commentato le critiche al suo format dicendo che si tratta di pareri personali, anche se pochi minuti dopo ha preso una decisione che confermerebbe la stizza che ha provato quando il suo lavoro è stato definito "spazzatura" e non più interessante come un tempo.

Desdemona ha provato a difendersi attaccando a sua volta sia Sperti che Incarnato, ma a troncare la conversazione con un tono piuttosto indispettito ci ha pensato Maria De Filippi.

"Lascia lo studio, penso sia la cosa migliore da fare", ha detto la presentatrice del dating-show rivolgendosi alla 45enne.

La donna si è alzata dalla sedia e si è rifugiata in fretta e furia dietro le quinte; si è conclusa così la breve esperienza di Balzano nel programma di Canale 5.

Tanti addii al parterre di Uomini e Donne

Nel giorno in cui è stata trasmessa in tv la puntata di Uomini e Donne in cui Desdemona è stata cacciata, anche un'altra dama del parterre è finita al centro dell'attenzione mediatica per un motivo similare.

La mattina del 15 marzo, infatti, in rete hanno cominciato a diffondersi i video nei quali Ida ha sbottato contro chi la offende come madre sui social network. Platano ha pubblicato su Instagram il messaggio col quale una follower l'aveva insultata e poi ha replicato: "Fate schifo. Ma come vi permettere di parlare di mio figlio? Io vi denuncio, siete marci".