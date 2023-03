Anche se non partecipa più a Uomini e donne da mesi, Ida Platano continua ad essere uno dei personaggi più discussi del cast. L'altra sera, infatti, la parrucchiera ha deciso di replicare duramente alle offese che riceve quotidianamente sui social network sul suo ruolo di madre: stufa di sentirsi dire che non darebbe abbastanza attenzioni al figlio, la dama del trono over ha anticipato che denuncerà chiunque la metterà in discussione su questo lato privato della sua vita.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Mentre in rete si vocifera di un possibile addio dei veterani al cast di Uomini e Donne, un'altra storica dama del parterre si è esposta su Instagram per difendere il suo ruolo di madre.

La sera del 14 marzo, infatti, sul profilo di Ida sono apparse alcune storie in cui la stessa replicava ad una pesante offesa che una utente le aveva appena scritto in direct.

Prima di ribattere all'insulto, però, Platano ci ha tenuto a rendere pubblico il messaggio in questione, con tanto di tag del mittente messo in primo piano nella foto.

"Dove lo hai buttato il povero Samuele? Sei una madre di m... Salti da un letto all'altro, lo lasci solo come un cane abbandonato", questo il commento che ha fatto perdere le staffe alla bresciana che in un primo momento ha risposto solo con un "fai schifo".

La rabbia della 'regina' di Uomini e Donne

Nelle instagram storie che ha postato l'altra sera, poi, Ida si è sfogata rivolgendosi a tutti quegli utenti che da tempo la offendono come madre: "A me potete dire di tutto, ma dovete lasciar stare mio figlio".

"Ma cosa vi interessa di dove sta e con chi? Non vi dovete permettere di parlare di lui. Adesso basta, io non sto zitta. Vi denuncio, non ne posso più", ha proseguito la parrucchiera nei video che ha deciso di condividere con i suoi circa 650mila follower.

Non è la prima volta che Platano usa i social network per avvertire i suoi detrattori che i loro insulti non sarebbero passati inosservati anche se la maggior parte di essi arrivano da profili "fake" e da gente che non ci mette la faccia.

Nelle scorse ore, però, la dama del Trono Over ha detto basta alle continue critiche e ha avvisato chi la segue che chiunque supererà il limite dovrà fare i conti con i suoi legali.

Anticipazioni nuove puntate di Uomini e Donne

Ida Platano non è l'unica dama di Uomini e Donne della quale si sta parlando in questi giorni in cui le registrazioni sono in pausa (ricominceranno sabato 18 marzo dopo più di una settimana di stop).

Le anticipazioni che circolano da un po', infatti, informano fan e curiosi del motivo per il quale Desdemona Balzano ha lasciato il programma da un momento all'altro. Nel corso di una delle prossime puntate che saranno trasmesse in tv, Maria De Filippi renderà pubbliche le tante segnalazioni che sono arrivate alla redazione sulla 45enne che da qualche mese sta cercando l'amore davanti alle telecamere.

Stando al racconto di diversi spettatori, la protagonista del trono over avrebbe un fidanzato all'esterno dello studio e per questo non si legherebbe a nessuno dei cavalieri con i quali è uscita a cena.

Pressata dagli attacchi degli opinionisti e degli altri membri del parterre, Desdemona ha deciso di abbandonare il dating-show: questa decisione potrebbe apparire come una conferma indiretta alle tante chiacchiere, anche perché pare che la donna non sia stata in grado di smentirle in modo credibile.

Nel weekend, dunque, si svolgeranno nuove riprese e agli Elios non ci saranno sicuramente Federico Nicotera e Carola Carpanelli, che si sono fidanzati una decina di giorni fa.