Federico Nicotera rompe il silenzio su Carola a distanza di un po' di settimane dalla scelta finale avvenuta a Uomini e donne.

L'ex tronista della trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 ha svelato come sta procedendo la sua storia d'amore in una nuova intervista concessa al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni".

Contrariamente ad ogni aspettativa tra Carola e Federico si è venuto a creare un feeling speciale che sta rendendo Federico felicissimo ed entusiasta.

'È stato un colpo di fulmine', la confessione di Federico su Carola dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, a distanza di un po' di settimane dalla fatidica e attesa scelta finale avvenuta a Uomini e donne, il giovane Federico ha fatto un primo bilancio della sua nuova storia d'amore con Carola.

"Sì, è stato un colpo di fulmine ma avevo le mie paure", ha dichiarato Federico parlando delle emozioni vissute con la ragazza anche durante l'esperienza condivisa nel talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

"Io ho affrontato i mei timori, così come lei ha affrontato i suoi. Mi è piaciuta fin dal primo istante, ma non si faceva leggere dentro", ha aggiunto Federico svelando così perché si è preso tutto quel tempo per riflettere e valutare bene prima di arrivare alla scelta finale arrivata in studio dopo sei mesi di trono.

'Ha stravolto la mia vita', Federico rompe il silenzio su Carola dopo Uomini e donne

"Ora mi sento amato. È tutto ciò che speravo di trovare nel quotidiano. Lei è straordinaria perché ha stravolto la mia vita rendendola migliore. Sono contentissimo", ha aggiunto ancora l'ex tronista di Uomini e donne confermando che questo per lui è un vero e proprio momento d'oro dal punto di vista personale.

E, a tal proposito, Federico ha ammesso che anche sua mamma e le sue sorelle sono entusiaste della scelta finale che ha fatto nella trasmissione di Maria De Filippi.

"Adorano Carola hanno capito che mi dà molta serenità", ha rivelato l'ex tronista del talk show di Canale 5.

Prosegue a gonfie vele per Carola e Federico

Insomma, tutto prosegue nel migliore dei modi per la gioia dei tantissimi fan che in questi mesi hanno fatto il tifo per la coppia Federico-Carola, augurandosi che potesse essere proprio lei la scelta finale.

E in questi giorni, i due si sono mostrati anche felici e sorridenti insieme sui social: dopo qualche settimana di lontananza per via degli impegni lavorativi, Carola e Federico hanno trascorso un weekend insieme a Firenze.

Sui social sono apparsi innamorati come non mai, a dimostrazione del fatto che le emozioni vissute in quei mesi di permanenza nello studio di Maria De Filippi, fossero autentiche e vere per entrambi, in barba alle critiche di chi non credeva in questo amore.