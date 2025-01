Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne dal 27 al 31 gennaio 2025 rivelano che si assisterà all'arrivo di Gianmarco Steri sul trono della trasmissione.

Dopo il rifiuto da parte di Martina, Gianmarco sarà dunque pronto a mettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella: una ricerca che si prospetta 'complessa' dato che per lui ci sarà un vero e proprio boom di pretendenti interessate a conoscerlo.

Novità anche per Tina Cipollari che a distanza di diversi anni dal suo primo trono accetterà di tornare a vestire i panni della tronista.

Gianmarco fa boom di pretendenti: anticipazioni Uomini e donne 27-31 gennaio

Gianmarco debutterà dunque ufficialmente come nuovo tronista di questa edizione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Il suo percorso comincerà nel migliore dei modi: in studio, Maria De Filippi, svelerà infatti che c'è stato un vero e proprio boom di richieste da parte di giovani pretendenti interessate a presentarsi in studio e a candidarsi per poterlo conoscere dal vivo.

Il nuovo tronista finirà per mandare in tilt i centralini della trasmissione tanto che la produzione avrà bisogno di un po' di tempo per far arrivare in studio le varie pretendenti.

Tina debutta come nuova tronista a U&D

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne dal 27 al 31 gennaio, inoltre, rivelano che si assisterà anche al ritorno di Tina Cipollari come tronista.

Per lei, in studio, arriverà un trono speciale che verrà posizionato dinanzi alla seduta di Gemma Galgani, 'nemica giurata' dell'opinionista del talk show Mediaset.

In studio per Tina arriveranno i primi pretendenti, tra cui un ex cavaliere del trono over che, in passato, si era presentato in trasmissione proprio per Gemma.

Francesca Sorrentino, invece, si ritroverà a discutere ancora una volta con Gianmarco: tra i due c'è stata una nuova esterna durante la quale, però, non c'è stato il bacio.

In studio la tronista non nasconderà la sua amarezza e proverà a capire i motivi per i quali non si è creata la connessione giusta.

Maria De Filippi supera l'ascolto di Striscia la notizia

Intanto, l'appuntamento con U&D continua a rivelarsi vincente nella sfida Auditel del primo pomeriggio televisivo.

Nella giornata del 22 gennaio, la trasmissione di Canale 5 ha superato l'ascolto di Striscia la notizia in access prime time, conquistando una media di circa 2,7 milioni di spettatori contro i 2,6 milioni totalizzati dal tg satirico di Antonio Ricci, fermo al 12% di share in una delle fasce orarie più prestigiose del palinsesto.