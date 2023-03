Come procede tra Ida e Alessandro dopo l'addio a Uomini e donne? Sono passati un po' di mesi da quando i due volti del trono over hanno scelto di dire addio definitivamente alla trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5, per viversi la loro storia d'amore lontani dai riflettori.

A distanza di un po' di tempo, ecco che i due sono finiti al centro delle polemiche complici delle stories in cui la dama siciliana non si è fatta problemi a bacchettare il suo nuovo fidanzato.

Come va tra Ida e Alessandro dopo la scelta a Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida e Alessandro stanno portando avanti questa storia d'amore lontani dai riflettori della trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5.

Una relazione che ha spinto la dama siciliana a mettere definitivamente una pietra sopra a quello che c'era stato con il suo ex Riccardo Guarnieri, lasciandosi alle spalle quel passato turbolento che l'ha fatta soffrire.

E, da quel momento in poi, Ida ha scelto di gettarsi a capofitto nella sua nuova relazione con Alessandro, senza voltarsi più indietro.

Ida bacchetta il suo fidanzato Alessandro dopo U&D

I due sono stati protagonisti di diversi viaggi che si sono concessi assieme in questi mesi, compresa l'ultima luna di miele che stanno facendo a Parigi.

E, proprio in questa circostanza, la dama siciliana sembra aver scoperto dei difetti del suo fidanzato che potrebbero creare un po' di attrito nella coppia.

Ida, infatti, dalle stories social che hanno postato in questi giorni su Instagram, non si è fatta problemi a bacchettare il suo fidanzato per l'eccesivo disordine.

"Diciamo che tu sei molto disordinato", ha esclamato l'ex dama del trono over che ha così ripreso e punzecchiato il suo fidanzato, senza fargli sconti.

I fan di Uomini e donne insorgono contro Ida: 'Ama ancora Riccardo'

Un battibecco che non è passato inosservato tra i numerosi fan social, molti dei quali hanno puntato il dito in primis contro l'ostentazione che Ida Platano e Alessandro farebbero in continuazione mostrandosi sempre in giro per il mondo con i loro viaggi.

"Troppe ostentazioni, troppe dediche.

Questo è voler autoconvincersi a tutti i costi e convincere anche chi li segue, ma non è affatto amore. È solo finzione", ha scritto un utente puntando il dito contro la coppia nata a Uomini e donne.

"Ida ha fatto questa scelta con la testa, ma il suo cuore è ancora fermo a Riccardo, l'unica persona di cui è realmente innamorata", ha sentenziato un altro utente che ha così tirato in ballo lo storico ex fidanzato della dama siciliana.

"Lei ama ancora Riccardo e non è affatto felice al fianco di Alessandro, inutile fingere", scrive ancora un altro commentatore social su Ida e Alessandro.