Su Rai Uno prosegue l’appuntamento con le vicende della soap Il Paradiso delle signore con tante sorprese. Gli spoiler degli episodi in onda dal 10 al 14 aprile 2023, raccontano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) esulterà di gioia non appena saprà di essere diventato zio.

Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti) invece finirà in ospedale a causa di un malore improvviso.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 14 aprile: Vito in procinto di partire

Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 10 a venerdì 14 aprile, Ezio e Veronica trascorreranno la Pasquetta a casa, invece Gemma convincerà Roberto a passare una giornata con Mario.

Salvatore festeggerà la nascita della figlia della sorella Tina in Caffetteria. Intanto Maria dirà alle sue amiche di non voler perdonare Vito. Quest’ultimo sarà deciso a riavvicinarsi alla giovane Puglisi prima di trasferirsi in Australia: ad aiutare Lamantia ci penserà Alfredo servendosi della complicità di Irene. Dopo aver fallito, Vito sarà pronto a lasciare il capoluogo lombardo. Francesco vorrà dichiararsi a Maria, non appena sarà a conoscenza del licenziamento di Lamantia: a cercare di far cambiare idea al giovane Rizzo saranno Salvatore e sua madre Palma. Maria si renderà conto di provare dei sentimenti per Vito, quando apprenderà che è in procinto di partire. Conti non dovrà più trovare un nuovo contabile al paradiso, poiché Vito rimarrà a Milano.

Intanto Alfredo vorrà sapere cosa pensa Clara del suo corteggiatore.

Marcello chiede aiuto a Ludovica, Tancredi si sente male

Ludovica e Marcello ritroveranno la loro sintonia: il riavvicinamento avverrà quando la fanciulla farà avere alcuni oggetti al suo ex fidanzato. Durante l’assenza di Adelaide, la giovane Brancia di Montalto avrà un problema da risolvere al circolo: ad aiutarla ci penserà Barbieri.

Quest’ultimo sarà invitato da Salvatore a non correre troppo con Ludovica. Marcello riceverà un regalo dalla contessa di Sant’Erasmo, proprio quando lui e la sua ex ripenseranno alla loro storia d’amore passata. Non appena scoprirà che Adelaide non si trova affatto a Lione, Babrieri chiederà aiuto a Ludovica per scoprire cosa nasconde la contessa.

Matilde si accorgerà del turbamento del marito Tancredi: quest’ultimo vuoterà il sacco a Marco dicendogli di non stare bene. A seguito di un malore, Tancredi sarà portato in ospedale proprio dal fratello che lo inviterà a mettere al corrente la moglie dell'accaduto.

Gemma nota la preoccupazione del suo ex, Tancredi minacciato dal fratello

Successivamente Matilde e Vittorio ripenseranno alla notte in cui la fabbrica di famiglia è stata avvolta dalle fiamme: a proposito di ciò, Marco si domanderà per quale ragione Tancredi non si dia pace per l’incendio. A questo punto la preoccupazione del giovane di Sant’Erasmo per il fratello non passerà inosservata alla sua ex Gemma. Marco sospetterà che ci sia lo zampino di Tancredi con l’incendio in fabbrica, dopo aver parlato con Vittorio: nonostante suo fratello negherà il suo coinvolgimento, Marco continuerà ad avere dei dubbi.

Quest’ultimo farà una scoperta sconvolgente, dopo aver telefonato al maggiordomo della villa in cui abitavano lui e suo fratello.

Per concludere, a seguito di una conversazione con Gemma, il giornalista Marco minaccerà Tancredi dicendogli di essere disposto a rivelare a Matilde ciò che è successo la notte in cui c’è stato l’incendio.