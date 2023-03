Ida Platano perde le staffe sui social. L'ex dama di Uomini e donne, in queste ore, è tornata al centro dell'attenzione social e lo ha fatto con un durissimo sfogo contro i suoi detrattori.

Non è la prima volta che Ida si ritrova a dover affrontare delle situazioni simili ma, questa volta, la dama che ha fatto parte per anni del parterre del trono over, ha perso completamente il controllo della situazione, dato che è stato tirato in ballo anche il suo amato bambino.

E, a quel punto, Ida non ci ha pensato due volte a scagliarsi furiosamente contro coloro che hanno osato esprimere parole negative nei confronti di suo figlio.

L'ex dama di Uomini e donne perde le staffe: c'entra suo figlio

Nel dettaglio, Ida Platano in queste ore è tornata al centro dell'attenzione mediatica social per un durissimo sfogo rivolto ai detrattori, che non è affatto passato inosservato.

"Gente di me... fate orrore, siete uno schifo. Non si possono leggere queste cose, non mi toccate mio figlio", ha esclamato Ida perdendo le staffe su Instagram contro chi ha osato esprimere parole poco carine anche nei confronti del suo bambino.

E, questa volta, Ida ha ammesso che non intende passarci sopra, dimostrando a tutti gli effetti il suo carattere combattivo che ha avuto modo di far conoscere al pubblico già durante gli anni trascorsi nel cast di Uomini e donne trono over.

'Non la farete franca', il duro sfogo di Ida Platano contro i detrattori

"Sono state sempre buona, ma adesso mi sono svegliata. Non la farete franca", è l'avvertimento che Ida Platano ha lanciato contro i detrattori social che credono di fare furbi nascondendosi dietro lo schermo del proprio cellulare.

Insomma, una dura presa di posizione quella di Ida Platano nei confronti dei detrattori social che in queste ore si sono scagliati anche contro il suo bambino.

La coppia ida-Alessandro smentisce le voci di crisi dopo l'addio a Uomini e donne

Intanto, però, la relazione tra la dama siciliana e il suo nuovo fidanzato prosegue nel migliore dei modi. Tra Ida e Alessandro la relazione continua e, proprio in una delle loro ultime interviste concesse al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, hanno fatto sapere che non sono assolutamente vere le voci di crisi che li riguardavano.

Ida e Alessandro hanno così rigettato al mittente le indiscrezioni emerse sui social nei loro confronti, sostenendo che tutto sta andando per il verso giusto.

Al momento, però, i due ex volti di Uomini e donne non si sentono ancora pronti per la convivenza: entrambi hanno ammesso che è ancora prematuro parlare di un passo così importante come quello di andare a convivere sotto lo stesso tetto.