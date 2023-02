Ida Platano è conosciuta al grande pubblico per essere stata una dama del trono over di Uomini e Donne. All'interno del programma ha intrapreso una storia d'amore con Riccardo Guarnieri, che si è trasformata in un tira e molla che li ha portati fino alla rottura definitiva nel 2020. La dama ha lasciato il dating show nel 2022 insieme al nuovo compagno Alessandro Vicinanza.

Quanti anni ha Ida Platano? Carta d'identità

Nome e cognome: Ida Platano

Luogo di nascita: Palermo

Data di nascita: 30 marzo 1981

Età: 41

Peso: 50 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 69 centimetri

Professione: hair stylist

Segno zodiacale: Ariete

Cosa fa nella vita Ida Platano?

Ida Platano nasce in Sicilia, ma appena maggiorenne si trasferisce a Brescia con il marito, con il quale è stata per circa dieci anni.

Dopo la separazione instaura un'altra relazione e nel dicembre del 2010 nasce il figlio Samuele. Come raccontato dalla stessa Ida in un'intervista a Verissimo, ha cresciuto il figlio da sola e Samuele non ha mai conosciuto il papà.

Nella vita è una parrucchiera ed è proprietaria di un salone a Bagnolo di Mello (Brescia). Grazie alla partecipazione nel programma di Maria De Filippi e al numero nutrito di follower che la seguono su Instagram, poco più di 670.000, diventa un'influencer.

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Ida e Riccardo si innamorano all'interno di Uomini e donne. Dopo un periodo di frequentazione Ida e Riccardo decidono di uscire insieme dal programma. Lontano dalle telecamere, però, la relazione fatica ad andare avanti per diversi motivi, tra cui la distanza: Ida abita a Brescia e Riccardo a Taranto, e quest'ultimo non ha intenzione di lasciare la città pugliese per raggiungere la compagna.

Visti i tanti problemi e le poche incertezze, partecipano a Temptation Island. Riccardo è a suo agio nel villaggio dei fidanzati insieme alle tentatrici, mentre Ida soffre di gelosia vedendo i video che lo ritraggono protagonista tra le single. Così, quasi per vendetta, si avvicina a un tentatore, scatenando l'ira di Riccardo, che richiede il falò di confronto immediato.

Alla fine Ida e Riccardo lasciano il programma insieme, ma l'autunno successivo la coppia si ritrova nella studio di Uomini e Donne.

Da qui inizia un tira e molla che porta la coppia a separarsi, e a frequentare altre dame e cavalieri del parterre: Ida ha un'intesa con Armando Incarnato, mentre Riccardo frequenta Roberta Di Padua.

Ida arriva anche a baciare Armando, però non sopporta di vedere in studio l'ex con altre ragazze, così lascia il programma. Dopo diversi ripensamenti Riccardo le chiede di tornare in trasmissione, occasione in cui le chiede di diventare sua moglie.

Escono nuovamente dal programma insieme e la relazione sembra andare a gonfie vele, ma dopo la fine del primo lockdown Ida e Riccardo annunciano di essersi lasciati.

Il percorso di Ida a Uomini e Donne dopo la rottura con Riccardo

Dopo la rottura con Riccardo, Ida torna a Uomini e Donne nel 2021. Conosce diversi cavalieri tra cui Marcello Messina. La conoscenza sembra procedere nel migliore dei modi, ma dopo pochi mesi Marcello lascia Ida.

Successivamente inizia a frequentare Diego Tavani e i due prendono in considerazione l'idea di lasciare il programma insieme, ma il giorno in cui avrebbero dovuto annunciare la scelta, quando i due si trovano insieme al centro dello studio, Diego fa dietrofront [VIDEO] e decide di non lasciare il programma con Ida.

Lasciatasi alle spalle Diego, e dopo diversi cavalieri, Ida inizia a conoscere Alessandro Vicinanza. I due si frequentano per poco tempo, poi si allontanano, ma dopo qualche mese sembra riaccendersi la scintilla. Alessandro però sta frequentando Roberta di Padua. Quando questi ultimi due sembrano intenzionati a lasciare il programma insieme, Alessandro si tira indietro palesando un interesse per Ida.

Ricominciano a frequentarsi e nel novembre del 2022 Ida e Alessandro lasciano il programma insieme, e una volta fuori da Uomini e Donne la loro relazione prosegue tuttora a gonfie vele.

I video dai social network

Dopo un percorso fatto di alti e bassi, Ida Platano e Alessandro Vicinanza scelgono di dare fiducia ai loro sentimenti e lasciano insieme Uomini e Donne durante la puntata andata in onda il 23 novembre 2022.

Questa uscita di scena divide non solo il pubblico di Uomini e Donne, ma anche i protagonisti del cast. Secondo Tina Cipollari la loro storia avrà vita breve, mentre Gianni Sperti e Armando Incarnato si mostrano dalla parte della coppia, augurandogli tanta felicità.

Ida e Alessandro lasciano lo studio, e Riccardo… #UominieDonne pic.twitter.com/i1JIEgHgte — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 23, 2022

Le reazioni dei fan

Ida ha un rapporto abbastanza contorto con coloro che la seguono sui social e questa cosa, molto spesso, fa nascere delle accese polemiche.

"Ida più ti guardo e più mi stai antipatica. Ormai ti senti una star. Adesso capisco Riccardo, non dico altro", scrive un utente sui social.

"Ho visto la puntata e ti ho vista raggiante. Tu e Alessandro meritate questa gioia, lascia stare le malelingue", scrive un altro fan su Instagram.

Ida, la sua famiglia e altre curiosità

Ida Platano ha una famiglia molto numerosa, composta da padre, madre e sei fratelli.

Inizia a intraprendere la professione di parrucchiera a 13 anni.

Tutto quello che devi sapere

La "luna di miele" a Miami

Dopo aver lasciato il programma insieme, Ida e Alessandro si sono concessi una vacanza a Miami.

Dopo la scelta Ida torna a U&D e litiga con Riccardo

Dopo l'uscita di scena da Uomini e Donne, la dama torna in studio insieme ad Alessandro per un confronto con Riccardo. Tra Ida e Riccardo sfocia una lite e non solo: dopo diverse frecciatine, Riccardo e Alessandro sfiorano la rissa.