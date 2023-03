Maria De Filippi potrebbe rivoluzionare il cast di Uomini e donne [VIDEO]. La conduttrice del talk show pomeridiano più seguito del piccolo schermo, pare che sia intenzionata ad apportare un po' di cambiamenti nel cast della sua popolarissima trasmissione che tutti i giorni appassiona una media di quasi tre milioni di fedelissimi.

I cambiamenti potrebbero essere legati in primis al cast del trono over, dove si vocifera che potrebbero tornare degli ex tronista del passato, ormai diventati "adulti" e ancora alla ricerca dell'amore.

L'appuntamento con Uomini e donne domina gli ascolti del pomeriggio

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne continua ad essere vincente dal punto di vista auditel: anche quest'anno la conduttrice è riuscita ad imporsi nella fascia del primo pomeriggio, ottenendo una media di spettatori che arriva a sfiorare la soglia dei tre milioni di spettatori e oltre il 27% di share.

Numeri eccezionali per la trasmissione Mediaset che, tutti i giorni, riesce ad avere la meglio contro il diretto competitor in onda su Rai 1.

La trasmissione Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone, niente può contro l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne: la media di ascolti del talk show di Rai 1 si ferma ad una media di appena un milione e mezzo di spettatori con il 13-14% di share.

Maria De Filippi potrebbe rivoluzionare il cast di Uomini e donne: il retroscena

Insomma, Maria De Filippi non conosce freni ma a quanto pare avrebbe intenzione di apportare delle modifiche al cast dell'attuale edizione di Uomini e donne trono over.

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web e sui social, lo scopo sarebbe quello di rimpolpare e rivoluzionare in parte il cast della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Un'idea potrebbe essere quella di riaccogliere in studio degli ex protagonisti del trono classico, ormai diventati "adulti".

A distanza di un po' di anni dalla loro partecipazione al talk show sentimentale, ecco che ex tronisti di Uomini e donne potrebbero tornare a mettersi in gioco ma questa volta entrando a far parte del parterre del trono over.

Armando e Riccardo verso l'addio al cast di Uomini e donne trono over?

Inoltre, per quanto riguarda quelli che sono i volti storici della trasmissione pomeridiana di Canale 5, si vocifera che potrebbero esserci delle uscite di scena definitive dal cast.

Tra coloro che potrebbero essere "accompagnati all'uscita" dello studio di U&D, figurano i nomi di Armando, Roberta e Riccardo Guarnieri. Sono tre volti storici del trono over, presenti ormai da anni, ma fino a questo momento non sono stati in grado di dare una svolta al loro percorso sentimentale.