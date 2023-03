Maria De Filippi vorrebbe attuare delle modifiche al cast di Uomini e donne e apportare dei cambiamenti all'interno del parterre del trono over.

Sono queste le ultime indiscrezioni legate al futuro della storica trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 che, tutti i giorni, continua ad appassionare una media di oltre tre milioni di spettatori.

A quanto pare, la padrona di casa del talk show pomeridiano di Canale 5, potrebbe "far fuori" alcuni volti storici della trasmissione che ormai, da svariati anni, tengono banco con le loro vicende sentimentali (poco fortunate).

Rivoluzione a Uomini e donne: Maria De Filippi vorrebbe cambiare il cast

Nel dettaglio, stando alle ultime indiscrezioni sul futuro di Uomini e donne, non si escluderebbe che la padrona di casa del talk show possa decidere di attuare un vero e proprio restyling all'interno del parterre del trono over.

Alcuni volti noti dello show di Canale 5 potrebbero così abbandonare lo studio del talk show pomeridiano e uscire di scena in maniera definitiva.

Tra i nomi di coloro che, ad oggi, potrebbero essere in bilico, figura quello di Armando Incarnato, il cavaliere napoletano che nel corso delle ultime puntate si è messo in mostra più per le sue segnalazioni da "opinionista" piuttosto che per le sue nuove avventure sentimentali.

Roberta a rischio, Barbara verso il ritorno nello studio di Uomini e donne over

Le porte di Uomini e donne over potrebbero tornare a chiudersi anche per Roberta Di Padua, tornata in trasmissione nella passata stagione dopo un periodo di stop.

Tuttavia, in questo periodo, malgrado il riavvicinamento con Riccardo Guarnieri, la dama napoletana non è riuscita a concludere nulla di serio, al punto che potrebbe ritrovarsi a dover dire addio alla trasmissione per volere della conduttrice stessa.

Al tempo stesso, invece, Maria De Filippi potrebbe arruolare nuovamente delle vecchie glorie del trono over, come nel caso di Barbara De Santi, che all'epoca della sua partecipazione al talk show, si fece notare in primis per i suoi scontri al vetriolo con Gemma.

L'addio di Ida e Alessandro da Uomini e donne over

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, va detto che quest'anno la trasmissione del pomeriggio di Canale 5 ha già fatto i conti con degli "addii prestigiosi".

E' questo il caso della dama siciliana Ida Platano che, contrariamente ad ogni aspettativa dei fan, ha scelto di lasciare definitivamente la trasmissione di Canale 5 per viversi la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza, fuori dallo studio del talk show televisivo.

A distanza di un po' di mesi dall'inizio di questa storia d'amore, tutto sta procedendo nel migliore dei modi e per il momento Ida è felice e serena al fianco del suo nuovo amore, scongiurando così un ritorno in studio.