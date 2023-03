L'appuntamento con le nuove puntate di Uomini e donne, previste durante il mese di marzo su Canale 5, si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per una importante dichiarazione d'amore da parte di Carola nei confronti del tronista Federico.

Riccardo Guarnieri, invece, tornerà a essere protagonista della sfilata maschile, e questa volta deciderà di spogliarsi e mettere in mostra il fisico.

Carola si dichiara a Federico: nuove anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Carola, la quale si troverà al centro dell'attenzione per un importante passo in avanti fatto nei confronti del tronista.

La ragazza, che da tempo ormai si è messa in gioco per cercare di conquistare il cuore di Federico, deciderà di scrivergli una lettera d'amore.

La missiva verrà letta in studio da Maria De Filippi e si preannuncia particolarmente intensa, dato che Carola confesserà per la prima volta di amare Federico.

Federico spiazzato dalla dichiarazione di Carola: anticipazioni Uomini e donne

La ragazza uscirà allo scoperto e toglierà ogni dubbio in vista della scelta finale del tronista, prevista nella registrazione di lunedì 6 marzo.

Un gesto che colpirà profondamente Federico, il quale non potrà nascondere di essere rimasto piacevolmente colpito dalla lettera d'amore di Carola.

Quale sarà la reazione di Alice, l'altra pretendete che si sta giocando il tutto per tutto in attesa della scelta?

Nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne non mancheranno le provocazioni.

A tenere banco in studio sarà Riccardo Guarnieri, che si ritroverà a essere protagonista di una nuova sfilata maschile che non passerà affatto inosservata.

Riccardo si spoglia alla sfilata: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Questa volta saranno i protagonisti del trono over a scendere in passerella e Riccardo deciderà di cogliere la palla al balzo per mettere in mostra il suo fisico curato e palestrato, che più volte ha mostrato anche sui social.

Il cavaliere pugliese, quindi, si spoglierà e sfilerà in intimo così da poter scatenare le reazioni delle varie dame presenti in studio, le quali avranno il compito di esprimere la propria preferenza e decretare il nome del trionfatore di questa settimana.

Insomma, una sfilata che non passerà inosservata e c'è da scommettere che anche in studio non mancheranno i commenti piccati da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Prima esterna per il nuovo tronista Luca: spoiler Uomini e donne

Spazio anche alle novità legate al tronista Luca Daffrè, che da poco ha fatto il suo ingresso in studio come nuovo tronista di questa stagione.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Luca sarà protagonista di una prima esterna con una delle corteggiatrici presenti in studio e a colpire sarà la somiglianza tra questa ragazza e Oriana, la concorrente del Grande Fratello Vip 7 in onda su Canale 5.