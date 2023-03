Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera di Rai 1, in merito agli episodi di lunedì 13 e martedì 14 marzo, riportano che Elvira sarà pronta per affrontare le lezioni di guida, nel frattempo Don Saverio nutrirà il timore che Clara abbia ripreso a praticare il ciclismo. Gloria penserà a un radicale cambio esistenziale, mentre Matilde proverà a salvare il destino economico della boutique milanese. Nonostante Ferdinando manifesti la volontà di sposare Ludovica, quest'ultima non sembrerà ugualmente convinta e tergiverserà in tal senso.

Gemma non vorrà accettare la soluzione proposta da Ezio e Veronica in merito al suo bimbo

La proposta di Ezio e Veronica, riguardo il bimbo che porta in grembo Gemma, non verrà presa in considerazione dalla giovane: la commessa del Paradiso avrà in serbo un'idea per scampare al proprio destino.

Matilde non avrà ancora deciso se stare dalla parte del marito o di Vittorio, nel frattempo Umberto cercherà di sondare il terreno con Frigerio in merito ai progetti di Tancredi.

Elvira si preparerà ad affrontare le lezioni di guida, mentre Clara inizierà a temere per il suo futuro dopo che il parroco di quartiere inizierà a sospettare che abbia ripreso gli allenamenti in bicicletta.

Gloria, conscia della delicata situazione che tra attraversando Ezio a causa della gravidanza di Gemma, si dimostrerà comprensiva col suo amato.

La signora Moreau, al contempo, inizierà a pensare di cambiare significatamene la propria vita.

Diletta si presenterà nell'ufficio di Conti con un cestino da picnic.

Don Saverio scoprirà che Clara è una giovane promessa del ciclismo

La storia tra Irene e Alfredo, nonostante i due tentino di tenerla segreta, non sarà un mistero agli occhi di Maria e Vito, i quali percepiranno che tra l'ex capo commessa e l'assistente di Armando ci sia del tenero.

Matilde, vogliosa di salvare il destino economico dell'atelier, proverà a esportare gli abiti nuziali all'estero.

Don Saverio, successivamente, leggerà un trafiletto di un giornale sportivo dove Clara verrà etichettata come "giovane promessa del ciclismo". Il parroco, adirato per le menzogne della nipote, se la prenderà con Ferraris e minaccerà Boscolo di chiamare suo padre e rispedirla al paese.

Ludovica, malgrado la voglia di Ferdinando di sposarla, preferirà prendere tempo. La figlia di Flavia sembrerà ancora turbata dalla scoperta della liaison tra l'ex Barbieri e la Contessa Di Sant'Erasmo.

Veronica scoprirà il piano di Gemma di crescere suo figlio da sola.