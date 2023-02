Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse verso fine febbraio in tv, rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei due tronisti in carica ma anche dei protagonisti del trono over.

Spazio in primis alle vicende di Gemma Galgani che, nel corso delle prossime puntate, riuscirà a dare una svolta al suo percorso sentimentale in studio, grazie ad un nuovo cavaliere.

Gemma volta pagina: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e donne rivelano che per Gemma giungerà il momento di lasciarsi alle spalle un po' di frequentazioni che non sono andate a buon fine.

Nell'ultimo periodo, infatti, la storica dama torinese del parterre over ha provato a dare una svolta al suo percorso sentimentale, sperando di poter trovare la stessa felicità e la stessa serenità della sua amica Ida Platano, ma così non è stato.

Eppure, stando agli spoiler riportati in queste ore da Lorenzo Pugnaloni sui social, c'è stato un colpo di scena inaspettato nel corso dell'ultima registrazione del talk show che si è svolta domenica 19 febbraio.

Gemma ha intrapreso una frequentazione con un nuovo cavaliere del parterre: si chiama Silvio e, per il momento, tutto sta procedendo nel migliore dei modi.

Federico spiazzato in studio: anticipazioni Uomini e donne

Riuscirà la dama torinese, entro la fine di questa stagione di Uomini e donne, a dare una svolta significativa al suo percorso e magari ad uscire di scena dal cast del trono over con un nuovo fidanzato?

Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di questa stagione rivelano che si tornerà a parlare anche di Federico Nicotera.

Per il tronista non è ancora giunto il momento della fatidica e attesa scelta finale tra Alice e Carola ma, nel corso delle ultime riprese di questa edizione, c'è stato spazio per un colpo di scena inaspettato.

Carola dichiara il suo amore a Federico: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni sul talk show Mediaset rivelano che Carola ha scelto di scrivere una lettera a Federico e lo ha fatto per esternare i suoi sentimenti.

La corteggiatrice, più volte criticata e messa in discussione nel corso di questo ultimo periodo, ha confessato il suo amore al tronista, dichiarandogli per la prima volta i sentimenti che prova nei suoi confronti e quindi ammettendo di essere innamorata.

Un gesto che è stato particolarmente apprezzato da Federico che, nel corso delle prossime registrazioni, dovrebbe svelare la sua scelta finale.

Occhi puntati anche su Lavinia Mauro che, per il momento, sembrerebbe essere ancora in alto mare in vista della sua scelta finale in studio.