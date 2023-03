Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse durante il mese di marzo su Canale 5.

Al centro dell'attenzione ci sarà in primis il ritorno della dama Pamela, tra i volti di spicco delle passate edizioni del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

La dama rimetterà piede in studio dopo un periodo di assenza e la reazione di Gianni Sperti non sarà delle migliori, tanto che nascerà subito un accesissimo scontro.

Retroscena Uomini e donne nuove puntate: il ritorno della dama Pamela

Nel dettaglio, stando a quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni a Blasting News, le prossime puntate di Uomini e donne saranno caratterizzate dal ritorno in studio di Pamela.

La dama riprenderà il suo posto nel parterre del trono over e sarà nuovamente pronta a mettersi in gioco dopo un lungo periodo di assenza.

La presenza di Pamela, però, non passerà affatto inosservata dato che la dama si ritroverà ben presto a dover affrontare le dure critiche da parte di Gianni Sperti.

Gianni Sperti si scaglia contro Pamela: retroscena Uomini e donne nuove puntate

In questi anni in cui è stata lontana dalla trasmissione di Maria De Filippi, Pamela non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della trasmissione e dei vari protagonisti del talk show di Canale 5.

Parole che Gianni Sperti non ha affatto dimenticato e, nel corso delle prossime puntate del talk show pomeridiano, non perderà occasione per affrontare la dama e sparare a zero contro il suo ritorno.

Gianni si scaglierà duramente nei confronti di Pamela e tra i due nascerà subito un'accesa lite in studio.

Insomma, sembrerebbe proprio che, dopo gli scontri infuocati con Armando Incarnato, per questa seconda parte della stagione di Uomini e donne, Gianni sarà impegnato anche in nuovi confronti che si preannunciano scoppiettanti con la dama Pamela.

Gemma Galgani volta pagina nelle nuove puntate di Uomini e donne

E poi ancora, al centro delle prossime puntate di Uomini e donne ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese si ritroverà al centro dell'attenzione, data la sua decisione di voltare nuovamente pagina e di cimentarsi in una nuova frequentazione con un altro cavaliere.

Dopo un po' di conoscenze "fallite", ecco che per Gemma arriverà un nuovo pretendente che sarà in grado di far breccia nel suo cuore.

Tra i due si accenderà subito la fiamma della passione e saranno protagonisti di una prima esterna che non passerà affatto inosservata in studio, complice un primo bacio super-appassionante che si scambieranno. La dama torinese ha trovato la sua nuova fiamma? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione.