Terra Amara continua ad andare in onda su Canale 5 con grande successo. Tanti gli intrighi dei protagonisti che dovranno ancora emergere. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 6 all'11 marzo, rivelano che Demir tornerà nuovamente in prigione. Hunkar prenderà le redini della famiglia e, anche se suo figlio le chiederà di non far vivere Zuleyha come una reclusa, la matrona Yaman non avrà affatto fiducia nella nuora. Dopo che il piccolo Adnan rischierà di essere punto da uno scorpione, tutta la famiglia si trasferirà all'interno del cottage in attesa della disinfestazione in casa.

Trame Terra Amara all'11 marzo: Gaffur chiede un prestito ad Hatip

Hunkar temerà che, non appena sarà nelle sue possibilità, Zuleyha possa darsi alla fuga con Yilmaz. Intanto, Gaffur si recherà da Kamer per ritirare dei soldi apparteniti ad Hunkar. Nel mezzo del tragitto però, Gaffur verrà derubato da alcuni uomini di Hatip. Inconsapevole che quest'ultimo sia il colpevole, Gaffur chiederà all'uomo dei soldi per non svelare ad Hunkar di essere stato derubato. La matrona Yaman prenderà i soldi, inconsapevole di quanto accaduto. Saniye inizierà ad essere sospettosa nei confronti del marito, temendo che ne abbia combinato una delle sue. Hunkar proseguirà nella ricerca della nipote Sermin. Nonostante gli uomini della signora stiano cercando ovunque, nessuno riuscirà a trovare la nonna.

Sermin, infatti, si troverà a casa di Hatip, che la starà proteggendo.

Mujgan e Yilmaz decideranno di ospitare in casa Behice, dopo la morte di Behzat. Yilmaz continuerà ad essere ossessionato da Zuleyha e vorrebbe incontrarla. Allo stesso tempo, però, Akkay non vorrà far soffrire la moglie. La mamma di Demir ordinerà a Gaffur di occuparsi della disinfestazione in casa, dopo che Adnan rischierà di essere punto da uno scorpione.

Nel frattempo, la famiglia Yaman andrà a vivere in un cottage.

Spoiler Terra Amara, nuove puntate: Zuleyha si sente male

Al cottage, la signora Azize avrà un malore. Zuleyha si metterà in macchina per accompagnare la nonna in ospedale. Purtroppo, durante il tragitto, anche Zuleyha si sentirà male e la nonna scomparirà. A soccorrere Altun, ci sarà Yilmaz.

Akkay, per puro caso, troverà Zuleyha svenuta in auto e la porterà in ospedale. In clinica, sarà Mujgan occuparsi dell'ex del marito, non senza sospetti e perplessità. Hunkar, quando scoprirà dell'assenza di Zuleyha, penserà immediatamente che la nuora sia fuggita con Yilmaz e si recherà da Fekeli per comunicarglielo. Il padrino di Yilmaz non crederà all'ipotesi della fuga. Nel frattempo, Hatip farà visita a Demir in carcere e gli riferirà che sua moglie si è data alla fuga con il suo acerrimo nemico.