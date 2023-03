Quella che è andata in onda oggi, giovedì 9 marzo, è stata una puntata di Uomini e donne molto movimentata. La sfilata maschile che Maria De Filippi ha condotto, è stata l'occasione giusta per far riemergere vecchi dissapori. Tra Tina e Aurora, ad esempio, sono volate parole grosse: nel criticare il 4 che la dama ha dato all'esibizione di Armando, l'opinionista l'ha stroncata dicendole che i suoi atteggiamenti farebbero schifo. Anche Gianni Sperti, che a sorpresa ha difeso Tropea, si è beccato un rimprovero da parte della collega.

Aggiornamenti dagli studi di Uomini e Donne

Dopo che Gianni Sperti ha rimproverato l'intero parterre di Uomini e Donne, è toccato a Tina Cipollari fare lo stesso con una dama in particolare.

Il basso voto che Aurora ha dato ad Armando nella sfilata, è stato un assist perfetto per l'opinionista: dopo essersi complimentata con Incarnato per il bel racconto che ha fatto di sé stesso in passerella, la vamp si è scagliata contro la romana tirando in ballo soprattutto il passato.

Tra le due è nato un litigio sulla prima esperienza di Tropea nel dating-show, su quello di brutto che avrebbe detto sulla trasmissione nei mesi scorsi e su come tratterebbe le colleghe del cast.

"Tu fai schifo come donna, ti conosciamo ormai", ha tuonato Tina senza lasciare ad Aurora la possibilità di rispondere o di difendersi da questo duro attacco.

Il ritorno della protagonista di Uomini e Donne

Non appena Gianni è intervenuto per difendere Aurora, Tina l'ha stoppato dicendogli: "Tu sei una bandiera, l'hai sempre massacrata". Sperti ha cercato di spiegare che in passato è andato contro la dama ma in quest'occasione non aveva motivo per attaccarla perché secondo lui non aveva né fatto né detto qualcosa di sbagliato.

"La mia non è una mancanza di rispetto, ti sto descrivendo per quello che stai facendo", ha aggiunto l'opinionista di Uomini e Donne tra gli applausi del pubblico presente in studio.

Maria De Filippi ha interrotto la discussione per evitare che volassero insulti ancora più pesanti, ma l'attacco che Cipollari ha fatto a Tropea non è passato inosservato agli spettatori di Canale 5.

Aurora è tornata nel cast da un paio di puntate, ma ha già scatenato liti e risvegliato vecchie ruggini nei suoi storici "detrattori": in pochi giorni, infatti, la romana si è scontrata sia con Armando che con Roberta.

Attesa per le nuove registrazioni di Uomini e Donne

Quella che è stata trasmessa su Canale 5 il 9 marzo, è l'ultima puntata che è stata registrata prima della morte di Maurizio Costanzo. Per oltre una settimana, infatti, il dating-show si è fermato (sia nelle riprese che nella messa in onda) nel rispetto del lutto che ha colpito Maria De Filippi.

Lunedì scorso, però, gli studi Elios hanno riaperto e sono già state "messe in cantiere" due nuovi appuntamenti: il 6 marzo si è parlato soprattutto di Gemma e della passionale frequentazione che sta avendo con il signor Silvio, mentre il giorno dopo l'attenzione è stata tutta per la scelta di Federico.

Dopo circa sei mesi di percorso, infatti, il tronista ha preso una decisione e ha lasciato il programma mano nella mano con una delle sue due corteggiatrici.

Nicotera ha preferito Carola Carpanelli ad Alice Barisciani, confermando una sensazione che la maggior parte degli spettatori del dating-show avevano nell'ultimo periodo, ovvero che il suo cuore battesse per la bionda studentessa.

Un altro spoiler degno di nota, è quello sull'uscita di scena di Desdemona dal parterre: la dama ha deciso di abbandonare la trasmissione dopo una serie di segnalazioni che sono arrivate sul suo conto agli autori.