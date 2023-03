Appassiona sempre di più il pubblico di Canale 5 la soap opera turca Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) con i suoi tanti colpi di scena inaspettati. Dagli spoiler delle prossime puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset si evince che Azize Saraçoğlu (Serpil Tamur) farà prendere l’ennesimo spavento ai suoi familiari. L’anziana nonnina, in piena notte, verrà investita accidentalmente dal protagonista principale Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş): non la vedrà a causa della pioggia e del buio.

Trame turche, Terra amara: Azize si allontana dalla tenuta Yaman di notte

Al centro della scena dei nuovi episodi di Terra amara ci sarà anche l’anziana nonnina Azize. La donna inizierà a essere infastidita dalla presenza della domestica Fadik (Polen Emre), che avrà il compito di prendersi cura di lei. Stufa di sentire l’inserviente russare, la nonnina se ne andrà via dalla camera da letto nel corso della notte indossando un soprabito. A questo punto Azize si allontanerà dalla tenuta Yaman per fare una passeggiata. Affetta da diverso tempo da demenza senile, non desisterà dal suo intento neanche quando si metterà a piovere forte, infatti andrà in giro con un ombrello.

Intanto Yilmaz dopo aver fatto visita in ospedale al padrino Ali Rahmet Fekeli, colto da infarto, finirà per investire Azize con la sua automobile.

Quest’ultima perderà i sensi e le sue condizioni di salute sin da subito saranno abbastanza disperate.

Yilmaz salva la vita ad Azize, Demir su tutte le furie con Fadik

Yilmaz presterà soccorso ad Azize portandola in fretta e furia all'ospedale. Per fortuna riuscirà a salvarla da morte certa dopo averle donato il sangue. Non si farà attendere la reazione di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e Demir (Murat Ünalmış) quando verranno a conoscenza del terribile incidente, ma ben presto potranno fare un sospiro di sollievo.

Demir si arrabbierà con Fadik per non aver tenuto sotto controllo Azize: la domestica, dopo essere stata licenziata, verrà riassunta al servizio della famiglia Yaman grazie a Hunkar, ma dovrà occuparsi della cucina. Azize da questo momento verrà sorvegliata da un’infermiera, su volontà di Demir e Hunkar. Sia quest’ultima che il figlio saranno furiosi con Yilmaz per aver attentato alla vita di Azize, ma quando sapranno che le ha donato il sangue faranno un passo indietro. Nonostante ciò Yilmaz e Demir continueranno a essere in guerra.