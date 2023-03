Nell'attesa che trapelino gli spoiler delle riprese di Uomini & Donne del 7 marzo, i telespettatori hanno assistito ad una puntata registrata un paio di settimane fa.

Su Canale 5, infatti, è stata trasmessa la registrazione nella quale Gemma e Silvio si sono scambiati dei baci passionali, confermando che il feeling tra loro è alle stelle. Paola è finita al centro delle critiche per aver invitato il cavaliere a ballare: Gianni Sperti, in particolare, ha accusato la dama di voler diventare l'antagonista di Galgani avvicinandosi a tutti i suoi corteggiatori.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Quella che è andata in onda nelle scorse ore è stata una puntata di U&D all'insegna delle tensioni. Dopo aver mostrato al pubblico l'esterna che Gemma e Silvio hanno fatto (costellata di baci, abbracci e frecciatine provocatorie), Maria De Filippi ha spostato l'attenzione su Paola e su un gesto che ha fatto la volta precedente.

La dama, infatti, ha chiesto al corteggiatore di Galgani di fare un ballo: lui, sorprendendo tutti, ha risposto di no perché il suo unico obiettivo è quello di conoscere la torinese.

Per questo rifiuto l'uomo è stato applaudito sia dalla gente presente in studio che dagli opinionisti, stupiti dal rispetto che ha dimostrato di avere nei confronti della donna che sta frequentando da qualche settimana a questa parte.

Lo sfogo del protagonista di U&D

Dopo essersi complimentato con Silvio, Gianni ha attaccato Paola e il suo tentativo di mettere i bastoni tra le ruota a Gemma. Secondo l'opinionista di U&D, infatti, la dama starebbe facendo di tutto pur di attirare l'attenzione avvicinandosi ai signori che Galgani frequenta.

Tra i due è nato un accesso battibecco, sfociato in un severo rimprovero di Sperti quando la donna del parterre gli ha urlato "ma stai zitto".

Nel sentire queste parole, il pugliese ha perso le staffe e ha sbottato: "Stai zitto lo dici a tua sorella! Io non ti ho mai dato questa confidenza".

"Non capisco perché a me e Tina dite stai zitto e con Maria ve la fate sotto", ha proseguito Gianni rivolgendosi a tutto il cast del Trono Over in generale.

La presentatrice non è intervenuta nella discussione, ma il pubblico in studio si è schierato con Sperti applaudendolo calorosamente.

"Stai zitto dillo a tua sorella", ha concluso l'uomo sempre nei confronti di Paola.

Attesa per le anticipazioni di U&D

La frequentazione tra Gemma e Silvio a U&D, dunque, è uno degli argomenti di punta delle ultime puntate: anche nella registrazione che c'è stata il 6 marzo si è parlato a lungo della "coppia" e degli sviluppi che ci sono stati nel loro rapporto durante la pausa delle riprese.

Le ultime anticipazioni, in particolare, riguardano alcune richieste che il cavaliere ha fatto a Galgani quando sono stati insieme in una spa. La dama del Trono Over ha raccontato che il suo corteggiatore si sarebbe proposto di leccarle le ascelle e le dita dei piedi per aumentare il loro livello di confidenza.

Sempre lunedì scorso, poi, Riccardo ha cercato di riavvicinarsi a Roberta prima in un dietro le quinte e poi in studio: la romana, però, ha rifiutato l'ex dicendo di voler andare avanti e non fare passi indietro. Dopo quello di Cristina, dunque, per Guarnieri è arrivato un altro "due di picche" da parte di una signora del parterre che ha provato a corteggiare.

Per quanto riguarda i giovani del Trono Classico, l'attesa dei fan è tutta per la scelta che Federico farà a breve. La registrazione di martedì 7 marzo potrebbe essere quella giusta per la conclusione del percorso che Nicotera ha portato avanti per circa sei mesi con Carola Carpanelli e Alice Barisciani.