Tina Cipollari si rimette in gioco dopo la fine della sua relazione con Vincenzo e non esclude di poter trovare il suo nuovo amore a Uomini e donne.

La star della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi si è raccontata senza filtri in un'intervista concessa a Nuovo tv, dove ha parlato di come dovrebbe essere il suo principe azzurro e non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti della sua nemica Gemma Galgani.

La star di Uomini e donne, Tina, si rimette in gioco dopo l'addio a Vincenzo

L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e Tina continua a essere uno dei volti di punta della trasmissione.

Costantemente al centro dell'attenzione con i suoi commenti taglienti e pungenti, Tina da un po' di tempo è single e non ha nascosto di essere alla ricerca del suo uomo ideale.

L'opinionista è reduce dalla fine della sua relazione con Vincenzo, il ristoratore che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore, al punto che si era parlato anche di un possibile matrimonio in arrivo. Di recente si è parlato di un ritorno di fiamma tra Tina e Vincenzo, ma alla fine non è stato così.

Alla fine la favola d'amore tra i due è sfumata, e Tina si è ritrovata nuovamente single e pronta a rimettersi in gioco.

'Voglio un compagno benestante', la rivelazione di Tina sul suo uomo ideale

Proprio nel corso dell'intervista l'opinionista di Uomini e donne ha parlato di come dovrebbe essere il suo uomo ideale.

"Non voglio uno spiantato, ma piuttosto un compagno benestante con un'ottima posizione", ha dichiarato Tina nella sua intervista.

Insomma l'opinionista di Uomini e donne sembra avere le idee molto chiare sull'uomo che desidera avere al suo fianco in questa fase della vita e a quanto pare la prerogativa sarebbe quella di riuscire a trovare una persona benestante e con una possibilità economica che possa permetterle di condurre una vita agiata.

La frecciatina di Tina contro la nemica Gemma Galgani

A proposito di questa persona che Tina sta aspettando, non ha escluso che potrebbe incontrarla anche in televisione, magari proprio nello studio del talk show del pomeriggio di Maria De Filippi, dove tutti i giorni arrivano un bel po' di volti legati al trono classico e over.

Nel corso di questa intervista non è mancata l'ennesima stoccata al vetriolo nei confronti della sua nemica giurata Gemma, con la quale ci sono stati degli accesi scontri nel corso delle ultime puntate.

"Gemma? Non ho alcun interesse nel vederla fuori dal programma", ha sentenziato Tina, ammettendo che per lei è già troppa doverla vedere ogni settimana per le registrazioni di Uomini e donne.