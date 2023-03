Tante novità in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Gli spoiler della soap opera turca evidenziano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) verrà arrestata dopo aver ferito con un colpo di pistola suo marito Demir Yaman.

Terra amara, anticipazioni: Demir non si fida più di sua moglie

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Zuleyha si renderà protagonista di un gesto folle in risposta a un ennesimo sopruso da parte del marito.

Tutto inizierà quando Demir caccerà di casa la moglie giurandole di non farle più vedere i figli. Inoltre le impedirà di tornare ad abitare alla fattoria, arrivando a reputarla come se fosse morta. Una dura decisione che il ricco imprenditore prenderà dopo aver visto un nastro in cui Zuleyha darà l'impressione di avere una storia con Yilmaz. La donna a questo punto giurerà di non averlo tradito, ma nonostante questo il giovane Yaman non si fiderà più della moglie, che rimasta sola compierà un gesto inconsulto. Altun tenterà di darsi fuoco con una tanica di benzina, ma Fekeli la salverà e la ospiterà a casa sua. Anche qui la donna non riuscirà a ritrovare la serenità, dato che dovrà fare i conti con la pazzia di Mujgan (Melike İpek Yalova), sempre più ossessionata dalla gelosia nei suoi confronti.

La dottoressa Hekimoglu si getterà contro di lei.

Zuleyha ruba un'arma da fuoco di Fekeli

Nelle puntate turche di Terra amara, Mujgan accuserà la rivale di aver provato a uccidersi per innescare la pietà di Yilmaz e avvicinarsi a lui. La donna apparirà sempre più fuori controllo, non cambierà nemmeno dopo le parole rassicuranti di Fekeli e Behice, che la pregheranno di comportarsi in modo più equilibrato.

Nel frattempo Zuleyha ruberà un'arma da fuoco di Fekeli al termine del violento confronto con la rivale e si dirigerà verso la fattoria di Demir a bordo della sua auto. A questo punto avrà uno scontro feroce con il marito, dicendogli che non deve vivere per tutto il male che le ha fatto.

Altun finisce in carcere per aver ferito suo marito

Tutti quanti cercheranno di fermare la furia di Altun, che perderà il lume della ragione quando il giovane Yaman l'accuserà di non essere una buona madre. Pertanto la donna farà partirà un colpo di pistola che ferirà suo marito al torace. L'uomo verrà portato in clinica dove verrà sottoposto a un'operazione per salvargli la vita, mentre Zuleyha finirà in carcere per tentato omicidio.