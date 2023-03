Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Il Caffè Vulcano continua a perdere clienti e di denaro non indifferente, tanto che Silvia Graziani sembra non sapere più cosa inventarsi per risollevare le sorti del locale. Al cospetto della ristoratrice, è arrivata dapprima la proposta di un aiuto economico da parte di Otello Testa, con quest'ultimo che dopo aver chiesto invano un prestito all'amico Renato Poggi, ha dovuto gioco forza tirarsi indietro. Graziani, successivamente, ha ricevuto anche l'offerta di Alberto Palladini che, sentendosi affezionato al locale, si è offerto come socio del bistrot.

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, lo screditamento del Caffé Vulcano potrebbe essere stato orchestrato proprio dall'avvocato Palladini, al fine di offrirsi in seconda battuta come socio del locale.

Diego metterà in guardia Silvia nei confronti di Alberto

Gli spoiler della fiction daily evidenziano che Nunzio Cammarota e Samuel Piccirillo sembreranno non accorgersi della gravità delle condizioni nelle quali versa il Vulcano.

Conscia di ciò, Silvia vedrà l'opportunità di affrancarsi ad Alberto come l'unica scappatoia possibile per risollevare le sorti del locale.

Notando la propensione di Graziani a far entrare Palladini come socio del bistrot, Diego Giordano cercherà di far aprire gli occhi a Silvia, provando a mettere la pulce nell'orecchio della donna circa l'affidabilità del legale.

Alberto potrebbe aver attuato lo screditamento del Vulcano per offrirsi come socio

Con l'arrivo nella soap dell'architetta Diana Della Valle, il personaggio di Alberto è tornato a essere quel seduttore incallito d'un tempo, infischiandosene bellamente di essere legato sentimentalmente a Clara Curcio.

Oltre alla rinfrescata nomea di "dongiovanni", però, l'avvocato Palladini potrebbe essere il fautore della bufera social che ha recentemente investito il Vulcano.

Il locale, difatti, ha perso credibilità dal momento in cui sui social è stato rimarcato il fatto che a lavorarvi ci fosse una persona accusata di abusi, ovvero lo chef Nunzio. Non licenziando il giovane Cammarota, Silvia sta quindi dovendo fare i conti con un drastico calo di clienti e di introiti.

Malgrado non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Alberto potrebbe aver orchestrato ad hoc delle recensioni negative e attacchi sui social network indirizzati al Vulcano, così da gettare sul lastrico il locale e proporsi a Silvia come socio, sapendo che la donna non avrebbe potuto rifiutare essendo con l'acqua alla gola.

Se tale ipotesi fosse confermata, è probabile che Palladini abbia inscenato il tutto al fine di ritrovarsi al timone di un bistrot al quale si sente legato da vincoli affettivi.