Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 27 al 31 marzo, rivelano che Filippo e Serena vivranno attimi di grande angoscia a causa dell'incidente occorso ad Irene. Nel frattempo Marina non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per quanto appena accaduto, mentre Lara si godrà il tracollo mentale della sua rivale.

Manuela supererà con successo il suo primo esame, mentre Micaela corteggerà sempre più insistentemente Samuel. Eugenio e Viola intanto decideranno di tornare assieme, lasciandosi tutti i problemi alle spalle, il tutto mentre Silvia dovrà prepararsi ad affrontare l'ennesima crisi del Vulcano, generata anche stavolta dai social.

Irene ha un incidente

Le continue pressioni psicologiche di Lara (Chiara Conti) nei confronti di Marina (Nina Soldano) sortiranno l'effetto sperato, portando quest'ultima a sviluppare una vera e propria ossessione nei confronti della sua rivale. Le anticipazioni rivelano inoltre che lo stato di confusione dell'imprenditrice Giordano la porterà a compiere una svista che avrà come risultato un incidente alla piccola Irene (Greta Putaturo).

A quanto pare le conseguenze non saranno gravi per la bambina, ma finiranno per mettere Marina in cattiva luce agli occhi di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Mentre Lara gongolerà per il suo successo, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) saranno in ansia per la figlia e ragioneranno seriamente sulle condizioni psicologiche di Marina.

Un posto al sole, anticipazioni dal 27 al 31 marzo: Viola ed Eugenio tornano assieme

Sembra che non possa esserci pace per Silvia (Luisa Amatucci) in questo periodo. Le anticipazioni rivelano infatti che il Vulcano si troverà nuovamente al centro di una polemica nata sui social.

Buone notizie invece per Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano).

Quest'ultimo deciderà di tornare sui suoi passi in merito alla richiesta di separazione e la coppia si preparerà così ad affrontare nuovamente la propria vita assieme. I due dovranno però dare la notizia ai loro familiari e non è scontato che i loro cari prendano bene quest'ennesimo cambio di rotta.

Un posto al sole, puntate fino al 31 marzo: Manuela supera l'esame

Nonostante le continue distrazioni a cui è stata sottoposta, Manuela (Gina Amarante) riuscirà comunque a superare brillantemente il suo primo esame. La ragazza però, oppressa da diversi pensieri, non riuscirà a godersi a pieno il suo successo.

Micaela continuerà una corte serrata nei confronti di Samuel (Samuele Cavallo), nel frattempo quest'ultimo, chiaramente lusingato dalle attenzioni della ragazza, farà una confessione a Nunzio (Vladimir Randazzo). Il ragazzo ha forse deciso di tradire Speranza (Mariasole Di Maio)? Le anticipazioni non lo rivelano ma sottolineano che zia Mariella (Antonella Prisco) inizierà a dubitare del ragazzo.