Il Gf Vip continua a far parlare di sé, ma questa volta per un evento che coinvolge un ex concorrente, Daniele Dal Moro. Dopo la squalifica di quest'ultimo arrivata per aver trasgredito il regolamento del programma, Oriana Marzoli ha deciso infatti di dedicargli una lettera per manifestargli il proprio amore e sottolineare il grande rammarico per non averlo potuto salutare. Come ha reagito Daniele a questo gesto? La sua risposta è arrivata via social.

Le parole di Oriana

La notizia della squalifica di Daniele Dal Moro dal Gf Vip ha colto di sorpresa non solo il pubblico a casa, ma anche i suoi ex coinquilini.

Tra questi anche Oriana Marzoli, con cui il giovane stava portando avanti una frequentazione all'interno della casa. La Marzoli, infatti, ha confessato di essersi sentita male per non aver potuto salutare Daniele prima della sua uscita dal programma, il tutto nonostante l'avesse visto in camera da letto solo pochi minuti prima che venisse comunicata la squalifica. In un momento di malinconia e tristezza, Oriana ha deciso così di scrivere una lettera a Daniele per fargli sapere quanto sia importante per lei.

La risposta sui social

Appena ricevuta la lettera, Daniele ha deciso di condividere il gesto di Oriana con tutti i fan, pubblicandola sul suo profilo Instagram ufficiale. Nonostante non sia solito esprimere apertamente i suoi sentimenti, l'ex gieffino ha voluto dimostrare la sua gratitudine e la sua riconoscenza all'influencer venezuelana condividendo la sua lettera con tutti i suoi follower.

Nel post, accompagnato dalla semplice scritta "Hola bebè", Daniele ha fatto capire ad Oriana di apprezzare il suo gesto e la sua vicinanza in un momento difficile come quello della sua squalifica. Ma i fan della coppia sperano in qualcosa di più: il post di Daniele potrebbe essere un modo per far capire alla Marzoli che lui c'è e la aspetta fuori dal programma?

Le ultime novità sulla coppia

La reazione di Daniele alla lettera di Oriana ha fatto sognare i fan della coppia, che sperano in un ritorno di fiamma tra i due ex coinquilini. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali su un loro possibile riavvicinamento.

Daniele, infatti, ha dichiarato di voler dedicarsi ai suoi progetti futuri, senza lasciarsi influenzare dalle dinamiche del reality show.

Anche Oriana sembra intenzionata a seguire la sua strada, senza chiudere del tutto la porta a un futuro con il suo ex coinquilino.

In attesa di scoprire cosa il destino riserva per Oriana e Daniele, i fan della coppia continuano ad appoggiare e seguire da vicino le vicissitudini dei due ex coinquilini. Nonostante i tanti alti e bassi, Oriana e Daniele sembrano infatti essersi sempre tenuti vicini dimostrando di avere un grande affetto l'uno per l'altro.