Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 10 al 14 aprile, confermano la crisi tra Marina e Roberto. A quanto pare Ferri proverà a gestire il rapporto con sua moglie e con Lara, nel migliore dei modi, ma i risultati saranno disastrosi, al punto che si inizia a già sussurrare di un terzo matrimonio fallito.

Silvia e il suo staff si prepareranno a rimettere in piedi il Vulcano con entusiasmo, ma Alberto continuerà a tramare alle loro spalle.

Colpo di scena in casa Boschi. Angela potrebbe infatti essere incinta, purtroppo però il momento, dal punto di vista economico, non sarà dei migliori.

Roberto e Marina vicini alla separazione

Brutte notizie per i sostenitori di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). Le anticipazioni rivelano infatti che tutti i timori di quest'ultima finiranno per materializzarsi. Ferri si allontanerà sempre più da sua moglie per badare a Lara (Chiara Conti) e al piccolo Tommaso. A quanto pare, l'uomo però non si limiterà solo a fare il papà modello, ma finirà anche per tornare a essere molto vicino alla sua ex.

Nel frattempo Marina incontrerà una persona legata al suo passato. Al momento c'è massimo riserbo attorno a questo nome. Resta da capire se si tratta di un personaggio storico o di una new entry.

Un posto al sole, trame 10-14 aprile: una Pasquetta ricca di colpi di scena

Silvia (Luisa Amatucci), Diego (Francesco Vitiello) e Nunzio (Vladimir Randazzo) si prepareranno a far ripartire il Vulcano. La crisi sembrerà scongiurata anche se non risulta chiaro che ne sarà dell'accordo con Alberto (Maurizio Aiello). Quest'ultimo riuscirà a ottenere il 50% del locale o verrà scoperto?

L'unica notizia certa è che Palladini continuerà a tramare contro il locale.

Occhio in particolare alla puntata che andrà in onda a Pasquetta, perché le anticipazioni parlano di sorprese e colpi di scena totalmente inaspettati.

Upas, anticipazioni dal 10 al 14 aprile: Angela potrebbe aspettare un bambino

Ci sono importanti novità alla Terrazza.

Le anticipazioni rivelano infatti che Angela (Claudia Ruffo) scoprirà che la sua famiglia sta per allargarsi. A meno di clamorosi sviluppi, tale scelta di parole sembra suggerire una gravidanza in arrivo per la donna. Purtroppo però questa notizia giungerà in un momento decisamente poco felice per Franco (Peppe Zarbo).

L'uomo infatti rischierà di ritrovarsi senza lavoro e se questo avvenisse in concomitanza dell'arrivo di un bambino, la situazione in casa Poggi diventerebbe molto difficile da gestire. Boschi, solitamente molto orgoglioso in queste situazioni, si ritroverebbe infatti costretto ad accettare l'aiuto della famiglia di Angela.