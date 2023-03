Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Raitre fino a venerdì 10 marzo 2023 sono come di consueto ricche di colpi di scena.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, una morte sconvolgerà gli abitanti di Palazzo Palladini. A perdere la vita sarà Teresina e in un primo momento Otello non ne saprà niente. L’ex vigile, infatti, si sentirà male e verrà ricoverato d’urgenza in ospedale. Intanto Marina si ritroverà a dover condividere Roberto con Lara. Con Samuel preso nuovamente di mira da Micaela, e con la sua iniziativa di fare lo spogliarello in occasione della Festa della donna, a farne le spese saranno i sentimenti di Speranza.

Problemi in arrivo per Filippo e Serena, soprattutto quando la piccola Irene esprimerà un particolare desiderio riguardo Tommaso.

Un posto al sole anticipazioni al 10 marzo: Teresa muore e Otello finisce in ospedale

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ignaro di quello che è accaduto a sua moglie Teresina, che è morta in seguito ad un infarto, Otello sarà portato con urgenza in ospedale per un forte malore. Mentre i medici terranno sotto controllo la sua salute, Michele e Silvia non perderanno tempo a precipitarsi a Indica. La notizia della dipartita di Teresa non farà altro che addolorare tutti coloro che l’avevano conosciuta. Quando Franco rientrerà dalla Nuova Zelanda troverà sua figlia Bianca triste per la notizia della morte della donna.

Intanto il soggiorno a Napoli del dottore Luca De Santis sta per volgere al termine, ma prima di partire l’uomo vorrà incontrare Giulia. Micaela continuerà a fare la corte serrata a Samuel, suscitando dei profondi sentimenti di gelosia in Speranza.

UPAS: l’ultimo addio a Teresina, Samuel spogliarellista al Vulcano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole si celebreranno i funerali di Teresa.

Otello non sarà lasciato da solo ad affrontare il dolore della perdita. Accanto all’ex vigile ci saranno i suoi cari, seppur ciò Otello farà molta fatica a farsene una ragione. In un clima di lutto e commozione, però, ci sarà spazio anche per la Festa della donna. In tale circostanza Samuel dovrà esibirsi al caffè Vulcano come spogliarellista, con la speranza di riuscire a rilanciare le sorti del locale di Silvia.

Come reagirà la sua gelosissima fidanzata? A quanto pare il Vulcano continuerà a ricevere dei durissimi attacchi, ma questa volta Michele non se ne starà a guardare. Il giornalista, arrabbiato per quanto sta succedendo alla sua ex, deciderà di prendere in pugno la situazione. Intanto tra Silvia e Giancarlo le strade sembreranno sul punto di dividersi.

Un posto al sole, trame al 10/3: Otello deve prendere una decisione, Irene desidera conoscere Tommaso

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, mentre Otello sarà alle prese con una difficile decisione da prendere, Rossella sarà a pezzi per la morte della nonna e cercherà un po’ di sostegno da parte del fidanzato. Anziché dedicare tempo a Rossella, Riccardo sarà completamente assorbito dal suo lavoro.

Infastidita dalla presenza di Lara, Marina farà fatica ad accettare la donna nella vita di Roberto. Lara, oltretutto, non si fermerà davanti a niente e porterà avanti i suoi loschi piani per cercare di avvicinarsi sempre di più a Ferri, davanti agli occhi intimoriti della sua rivale in amore. Mentre Rosa chiederà aiuto a Viola dopo aver perso il lavoro in fabbrica, Giulia e Angela si ritroveranno di nuovo in pericolo. Quando Irene confesserà ai genitori il suo forte desiderio di conoscere Tommaso, Filippo e Serena saranno fortemente spiazzati. Nel frattempo, Viola si renderà conto di essere innamorata di Damiano Renda.