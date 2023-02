Settimana importante per Un posto al sole. La maggior parte dell'attenzione sarà dedicata al personaggio di Teresina, la cui attrice è passata a miglior vita nello scorso agosto all'età di 77 anni. Per rendere omaggio a Carmen Scivittaro, all'interno della soap ci sarà il funerale della moglie di Otello. Quest'ultimo, inoltre, sarà ricoverato d'urgenza in seguito ad un malore. E mentre Tommaso si riaffaccerà nella vita di Serena e Filippo, Giulia e Angela si ritroveranno nuovamente in pericolo.

Un posto al sole anticipazioni 6-10/3: Otello ricoverato con urgenza

In seguito all'infarto della moglie Teresina, Otello avrà un malore e finirà in ospedale con urgenza ma ancora non sarà al corrente della dolorosa sorte della moglie. E mentre le condizioni di salute dell'ex vigile verranno monitorate con grande attenzione, Silvia e Michele si fionderanno a Indica.

Quando a Palazzo Palladini arriverà la notizia della morte di Teresina, tutti ne saranno a dir poco sconvolti e addolorati. Anche Bianca sarà con il morale a terra e suo padre Franco, di ritorno dalla Nuova Zelanda, dovrà cercare di rincuorare la piccola.

Samuel spogliarellista nelle prossime puntate di Un posto al sole

In procinto di lasciare Napoli, Luca chiederà un incontro a Giulia Poggi.

Cosa deciderà di fare la madre di Angela? Nel frattempo la gelosia troverà il suo spazio all'interno delle trame di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 marzo su Rai 3. Micaela non mollerà gli occhi da Samuel e questo non farà altro che infastidire Speranza. Quest'ultima dovrà anche fare i conti con l'imminente arrivo della Festa della donna che porterà il suo fidanzato a prestarsi come spogliarellista al caffè Vulcano in modo da rilanciare il locale.

Tempo di funerali a Un posto al sole. Tutto il Palazzo Palladini si stringerà attorno al dolore di Otello, che faticherà moltissimo ad affrontare quanto accaduto alla moglie. Intanto tutti loro dovranno dare l'ultimo saluto a Teresina e la commozione non mancherà di certo.

Un posto al sole, puntate fino al 10 marzo: Otello e la decisione importante

Una scossa Rossella, addolorata per la morte di sua nonna, cercherà il sostegno del fidanzato Riccardo. Il dottor Crovi però, anziché supportarla moralmente, avrà la mente completamente presa dal lavoro. Nel frattempo tra Giancarlo e Silvia la distanza non farà altro che crescere, ma la donna avrà altri gravi problemi a cui far conto.

Il Vulcano sarà nuovamente preso di mira e questa volta un furioso Michele deciderà di intervenire. Riuscirà a sistemare la situazione definitivamente? Otello, frattanto, dovrà prendere una decisione molto importante.

Anticipazioni Un posto al sole: Giulia e Angela in pericolo, Tommaso si riaffaccia nella vita di Serena e Filippo

Marina sarà sempre più infastidita dalla presenza ingombrante di Lara nella vita di Roberto. La situazione si ingarbuglierà ulteriormente quando, un'intimorita Giordano, vedrà con i suoi stessi occhi le manovre attuate da Lara per cercare di guadagnare terreno con Ferri.

Rosa, dopo essere stata licenziata dalla fabbrica, si rivolgerà a Viola per un aiuto. Ancora una volta, Giulia e Angela saranno in pericolo! Irene spiazzerà i suoi genitori dicendo loro di voler conoscere Tommaso.