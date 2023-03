Confermate le nuove riprese di Viola come il mare 2, la serie televisiva di Canale 5 che quest'anno ha visto protagonista Can Yaman.

Dopo il buon successo di ascolti della prima serie, l'attore turco non aveva più proferito parola sul futuro della serie, preferendo non sbilanciarsi su quanto sarebbe accaduto in futuro.

Ma, alla fine, è stato l'amministratore delegato di Lux Vide a sciogliere ogni dubbio sulla fiction e facendo anche chiarezza sul destino di Sandokan, la serie evento con Can Yaman più volte rimandata.

Confermate le nuove puntate di Viola come il mare 2 con Can Yaman: le riprese in estate

Nel dettaglio, l'appuntamento con Viola come il mare 2 è confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset.

La fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi tornerà in onda con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta, così come ha confermato Luca Bernabei intervistato da "Tv Sorrisi e Canzoni".

"In estate iniziano le riprese di Viola come il mare 2", ha dichiarato l'amministratore delegato di Lux Vide rompendo così il silenzio sul destino di questa fortunata fiction che ha saputo appassionare ed intercettare il gradimento degli spettatori di Canale 5.

Sono stati quasi tre milioni coloro che l'hanno seguita in prima visione in televisione e altrettanti la stanno recuperando in queste settimane in streaming sia su Mediaset Infinity ma anche su Netflix.

Dopo Viola come il mare 2, al via le riprese di Sandokan

Tuttavia, quello con Viola come il mare 2 non dovrebbe essere l'unico impegno della prossima stagione televisiva con protagonista Can Yaman.

Resta ancora in ballo il progetto "Sandokan", più volte annunciato ma mai realizzato fino a questo momento. Ebbene, Berbanei ha svelato che il remake della serie tv resta comunque confermato.

"Sandokan è pianificato per l'anno prossimo", ha dichiarato Bernabei svelando così che la fiction dovrebbe vedere la luce nel corso del 2024.

"Can Yaman? Stiamo lavorando insieme per Sandokan", ha aggiunto ancora l'amministratore delegato di Lux Vide confermando il coinvolgimento del divo turco in questo ambizioso progetto televisivo.

Il ritorno in Italia di Can Yaman

In attesa di scoprire quale sarà l'evoluzione del progetto Sandokan, in questi giorni il divo turco è rientrato in Italia dopo un lungo periodo di assenza, per dedicarsi ad un nuovo progetto benefico.

Can ha svelato di voler raccogliere fondi attraverso la sua associazione, per poter aiutare gli adolescenti in difficoltà e concedere loro un sorriso e soprattutto la forza per riuscire a risolvere i problemi che stanno affrontando in questo momento così delicato della loro vita.