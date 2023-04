Mancano pochi giorni alla registrazione della sesta puntata serale di Amici: il 20 aprile, infatti, Maria De Filippi condurrà l'appuntamento che sarà trasmesso in tv il sabato successivo su Canale 5. I fan stanno facendo alcune ipotesi su chi potrebbe essere il prossimo eliminato: per il canto rischierebbero Cricca, Aaron e Wax, per il ballo Ramon e Mattia. Gli allievi che il pubblico reputa "intoccabili", invece, sono Angelina, Maddalena e Isobel.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Federica è stata eliminata da Amici 22 e i fan già pensano a chi toccherà il prossimo ballottaggio.

Giovedì 20 aprile, infatti, sarà registrata la puntata numero sei del serale di quest'anno, quella che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 sabato 22.

In gara sono rimasti 8 allievi e quasi tutti sono considerati a rischio da chi guarda il programma. Per la categoria canto, ad esempio, soltanto Angelina sembra non rientrare nel gruppo di coloro che tra pochi giorni potrebbero partecipare allo spareggio eliminatorio.

Aaron, dopo essere entrato in crisi per le critiche che gli ha rivolto Cristiano Malgioglio, non dovrebbe dormire sonni tranquilli da qui al giorno in cui ci saranno le nuove riprese: il ragazzo, infatti, potrebbe doversi sfidare con un compagno di classe per riconfermarsi nel cast.

I talenti di Amici in bilico

Anche Cricca ha avuto un momento di crisi nel corso del 5° serale di Amici 22: quando ha realizzato che rischiava di perdere lo spareggio con Ramon e Federica, il giovane si è messo a piangere e solo Maria De Filippi è riuscito a calmarlo. Il cantante è considerato da un'ampia fetta di pubblico l'"anello" debole del cast, tant'è che ogni settimana viene messo in cima alla lista dei talenti che potrebbero lasciare la scuola.

Un altro alunno che giovedì sera potrebbe finire al ballottaggio, è Wax: il ragazzo è apprezzato dalla giuria ma non quanto la collega Angelina. Le possibilità di vedere il "pupillo" di Arisa a rischio eliminazione, però, secondo i fan sarebbero inferiori rispetto a quelle di Aaron e Cricca della sua stessa categoria.

Spostandosi sul ballo, in bilico ci sarebbero soprattutto due titolari: Ramon ha già preso parte ad un faccia a faccia decisivo e l'ha vinto (con Federica sabato scorso), cosa che ha fatto anche Mattia battendo il compagno di squadra Alessio 15 giorni fa.

Isobel e Maddalena, invece, per gli spettatori di Amici sarebbero indispensabili sia per la gara che per la buona riuscita dello spettacolo.

Il bilancio delle squadre di Amici

Ricapitolando, degli 8 allievi di Amici ancora in gara a rischiare di finire al ballottaggio nella sesta puntata sarebbero:

Mattia e Wax per il team Arisa-Todaro : i due prof sono alla guida del gruppo meno numeroso del cast, ma questo non esonera i loro ragazzi dalla possibilità di essere eliminati.

: i due prof sono alla guida del gruppo meno numeroso del cast, ma questo non esonera i loro ragazzi dalla possibilità di essere eliminati. Aaron e Ramon per Zerbi-Celentano : il cantante e il ballerino convincono a metà la giuria esterna e per questo giovedì 20 aprile potrebbero partecipare allo spareggio.

: il cantante e il ballerino convincono a metà la giuria esterna e per questo giovedì 20 aprile potrebbero partecipare allo spareggio. Cricca per Cuccarini-Emanuel-Lo: il ragazzo è considerato l'anello debole del suo team e sono in tantissimi a pensare che lui sarà eliminato prima delle colleghe Maddalena e Angelina.

Facendo un calcolo dei talenti che sono andati a casa dall'inizio della fase serale della ventiduesima edizione, ci si rende conto che sono più i danzatori rispetto ai cantanti (4 contro 3): l'uscita di Federica ha un po' riequilibrato le cose, anche se ha fatto storcere il naso a tutte quelle persone che credono che prima di lei dovevano andare via altri titolari della scuola (in primis Cricca, ma anche il "ribelle" Wax)