Chi ci sarà sul trono di Uomini e donne a partire dal prossimo settembre? Quali saranno i nuovi volti che si metteranno in gioco per cercare l'amore negli studi della trasmissione di Maria De Filippi?

Stanno emergendo già le prime indiscrezioni, e non mancano neppure le candidature di chi si dice pronto ad affrontare la sfida sul trono del dating-show dei sentimenti di Canale 5. Tra questi spicca il nome di Chiara Geme, nota al pubblico per la sua storia d'amore, ormai naufragata, con l'ex tronista Davide Donadei.

Nuovi tronisti Uomini e donne settembre 2023: ecco le prime indiscrezioni

L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per la prossima stagione televisiva Mediaset 2023, quando in daytime riprenderà la messa in onda della storica trasmissione del pomeriggio, in grado di appassionare ogni giorno una media di quasi tre milioni di spettatori.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella, e tra coloro che si sono proposti per questa nuova avventura spicca il nome di Chiara Geme.

L'ex fidanzata di Davide Donadei, in un'intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni, non ha nascosto che le piacerebbe poter ritornare negli studi della trasmissione Mediaset dove in passato è stata una delle corteggiatrici più amate.

Chiara pronta per il ritorno a Uomini e donne

"Tra Uomini e donne e GF Vip? Se devo dare una risposta di cuore, direi Uomini e donne", ha ammesso Chiara, che si sentirebbe così pronta ad affrontare l'esperienza da tronista nella prossima edizione del dating-show di Canale 5.

E poi ancora, tra i papabili nuovi tronisti di Uomini e donne per il prossimo settembre si è fatto anche il nome di Alessio Campoli, il corteggiatore che quest'anno si è ritrovato a fare i conti con il rifiuto di Lavinia Mauro.

Alessio Campoli in lizza come nuovo tronista di U&D

In una recente intervista, Alessio ha ammesso che in questo momento non ci sta pensando alla possibilità di approdare sul trono della trasmissione di Maria De Filippi a partire dal prossimo mese di settembre, tuttavia non ha escluso che gli piacerebbe potersi rimettere in gioco.

Un volto che non dispiacerebbe agli spettatori e ai fan social della trasmissione di Canale 5, dato che Alessio è riuscito a conquistare il pubblico di Uomini e donne nel corso di queste settimane.

Il giovane è diventato uno dei protagonisti del programma di Maria De Filippi grazie al suo carattere schietto e alla sua semplicità che, tuttavia, non hanno conquistato fino in fondo Lavinia Mauro.