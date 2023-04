Cosa succederà nel corso della settima puntata del serale di Amici 2023 in onda su Canale 5 questo sabato 29 aprile? Le anticipazioni sul talent show di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per un nuovo ballottaggio che metterà a dura prova due concorrenti di questa edizione.

Occhi puntati anche sulla ballerina Isobel che, nel corso di questa settima puntata dello show, si ritroverà a fare i conti con un infortunio che la costringerà a lasciare lo studio per un po' di tempo.

Isobel si fa male durante un'esibizione e deve fermarsi: anticipazioni Amici 2023 settima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla settima puntata del serale di Amici rivelano che la ballerina Isobel Kinnear farà i conti con un infortunio improvviso che la metterà a dura prova.

Durante una delle performance in studio, la ballerina si farà male al punto da crollare in lacrime. Isobel non nasconderà il suo dolore e, prontamente, Maria De Filippi interverrà in prima persona per assicurarsi e accertarsi del fatto che stia bene.

Tuttavia, data la situazione, Isobel sarà costretta a lasciare lo studio nel corso di questa settima puntata dello show.

Isobel lascia lo studio per un po': anticipazioni Amici 2023 settima puntata serale

Le anticipazioni sul serale di Amici 2023 rivelano che Maria De Filippi deciderà di far visitare la ballerina dal fisioterapista presente nel dietro le quinte dello show di Canale 5.

Di conseguenza, Isobel verrà vistata e per un po' di tempo non parteciperà alle riprese della trasmissione: il suo rientro, infatti, arriverà a distanza di una mezz'oretta dall'infortunio.

Per fortuna non sarebbe nulla di grave e serio tale da impedire alla ballerina di poter partecipare alla semifinale del talent show e alla finalissima in programma domenica 14 maggio in diretta su Canale 5.

Tornando alla gara di questa settimana, le anticipazioni sulla settima puntata del serale rivelano che si assisterà allo scontro finale tra Cricca e Aaron.

Chi sarebbe l'eliminato definitivo dalla settima puntata del serale di Amici 2023

I due cantanti si ritroveranno al ballottaggio eliminatorio finale ecco che uno dei due dovrà dire addio definitivamente al cast del talent show di Maria De Filippi.

Stando alle indiscrezioni riportate in rete da Amedeo Venza, ad avere la peggio sarebbe stato il giovane Cricca, componente del team guidato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Per quanto riguarda gli ospiti di questa settimana, le anticipazioni sul serale di Amici 2023 del 29 aprile rivelano che in studio ci sarà spazio anche per il ritorno di Emma Marrone, che si esibirà dal vivo sulle note del suo ultimo singolo dal titolo Mezzo mondo.