Minacce di morte e insulti alla giornalista che, la scorsa settimana, ha criticato le esibizioni di Wax al serale di Amici 2023. È questa la denuncia che Grazia Sambruna ha condiviso sui social, a poche ore dalla messa in onda della settima puntata del serale.

La giornalista ha svelato cosa le sta succedendo, dato che i fan di Wax non avrebbero gradito il trattamento riservato al giovane artista della scuola di Maria De Filippi e si starebbero scagliando negativamente nei suoi confronti.

Wax criticato da una giornalista: il cantante di Amici 2023 sbotta e crolla in lacrime

Nel dettaglio, in una delle ultime puntate del daytime di Amici 2023 trasmessa su Canale 5, i concorrenti hanno avuto modo di leggere le consuete pagelle che ogni settimana vengono stilate sul serale del talent show.

I giudizi di Grazia Sambruna nei confronti di Wax non sono stati teneri: la giornalista ha criticato il concorrente perché le sue esibizioni non l'hanno convinta fino in fondo. Un giudizio che Wax ha avuto modo di leggere in televisione, lasciandosi andare a una durissima reazione.

'Insulti e minacce di morte', la giornalista rompe il silenzio sul 'caso Wax' ad Amici 2023

Sì, perché Wax ha puntato il dito contro la giornalista che l'ha criticato, arrabbiandosi e arrivando a perdere le staffe fino alle lacrime.

Da quel momento, in poi, i fan del giovane artista sono scesi in campo in sua difesa e hanno cominciato ad insultare la giornalista con tanto di minacce di morte.

"Sono tre giorni che ricevo insulti senza sosta (cagna, tr...) via social e minacce, anche di morte. Perché i fan vogliono curarmi la cattiveria", ha scritto Grazia Sambruna sui social denunciando quanto sta accadendo dopo che Wax è crollato in lacrime all'interno della scuola di Amici.

Una denuncia che arriva a poche ore dalla messa in onda della settima puntata del serale di Amici 2023, in programma come sempre su Canale 5 a partire dalle 21:30 circa.

Le minacce contro la giornalista che ha offeso Wax

"Vogliamo vedere la prossima volta se ancora ti permetterai di parlare di Wax", è uno dei messaggi minacciosi che la giornalista ha ricevuti sui social dai fan del cantante ventenne.

Come si evolverà la situazione? Non si esclude che, nel corso delle prossime puntate del serale di questa edizione, Maria De Filippi possa intervenire in prima persona per porre rimedio a questo clima di odio che si è generato dopo le critiche mosse nei confronti di Wax.

Una situazione che, sicuramente, non fa bene ad una trasmissione vista e seguita da una folta schiera di spettatori composta da giovani e giovanissimi, super-attivi sul fronte social.