Tra le anticipazioni del 5° serale di Amici 22, spicca quella su un gesto d'affetto che un allievo ha fatto nei confronti di Maria De Filippi in studio. Durante le riprese del 13 aprile, infatti, Wax ha dedicato un brano alla conduttrice, ringraziandola per il supporto e la vicinanza che gli ha sempre dimostrato. Tra i talenti più apprezzati dalla giuria, le ballerine Isobel e Maddalena, protagoniste di un "guanto di sfida" sulla sensualità.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Da quando ha messo piede nella scuola di Amici, Wax ne ha combinate di tutti i colori: in questi mesi, infatti, il cantante ha subito diversi provvedimenti disciplinari e altrettanti rimproveri per una serie di violazioni del regolamento.

A differenza di altri che hanno "pagato" gli errori commessi con l'eliminazione, l'allievo di Arisa se l'è sempre cavata e oggi concorre per la vittoria finale del programma.

A tendere una mano al ragazzo nei momenti di difficoltà, è stata sempre Maria De Filippi, una delle poche a comprendere e a giustificare gli scivoloni del giovane sia in studio che in casetta.

Anche dopo essere stato definito il capobanda del "Capodanno-gate", Wax è riuscito a farsi perdonare e l'altra sera ha voluto dire "grazie" alla persona che non ha mai smesso di proteggerlo e capirlo.

Chi rischia il posto ad Amici

Le anticipazioni della quinta registrazione di Amici, dunque, fanno sapere che nel corso della terza manche Wax ha chiesto a Maria di accomodarsi a centro studio perché aveva qualche parola da dedicarle.

Chi ha assistito alle riprese della puntata che andrà in onda il 15 aprile, racconta che la presentatrice si è seduta al banco che il ragazzo usava nel pomeridiano e ha ascoltato la sua versione di "Chiedo scusa se parlo di Maria" di Gaber, che per l'occasione ha ribattezzato "La mia canzone per Maria".

Nelle barre che ha scritto per la padrona di casa del talent-show, il titolare del team Arisa-Todaro ha ripercorso la sua avventura nella scuola, segnata in positivo dai tanti gesti d'affetto che De Filippi ha avuto nei suoi riguardi.

Al termine dell'esibizione, Giuseppe Giofré si è accodato al pensiero del giovane e ha ringraziato la conduttrice per il grande lavoro che fa con tutte le persone che lavorano con lei, allievi compresi.

Un ballottaggio difficile ad Amici

Questa performance "in onore" di Maria, però, non è bastata al team Arisa-Todaro per vincere la terza manche della quinta puntata.

I ragazzi di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, infatti, hanno vinto due partite su tre (la prima ha visto trionfare Zerbi-Celentano grazie ad un'imbattibile Isobel) e allo spareggio sono andati: Cricca, Ramon e Federica.

La giuria ha scelto di salvare il cantante di Riccione, "condannando" al ballottaggio finale il danzatore classico e la cantautrice romana.

Nel corso delle riprese di giovedì pomeriggio,13 aprile, inoltre, non sono mancate le lacrime e i momenti di sconforto: Aaron ha reagito male ad una critica che gli ha mosso Cristiano Malgioglio (ha dato dell'inesperto al giovane dopo avergli sentito intonare il brano "La cura"), e Cricca ha avuto una crisi quando ha scoperto che rischiava l'eliminazione.

Per rincuorare il ragazzo, Maria De Filippi ha anche interrotto la registrazione per qualche minuto e ha permesso agli altri alunni di avvicinarsi a lui per farlo calmare.

Il pubblico, infine, ha apprezzato molto l'ospite musicale della serata: prima di ricevere il premio del disco di platino che ha vinto, Clara Soccini (interprete di Crazy J in Mare Fuori) ha cantato davanti a tutti il successo "Origami all'alba", scritta da Matteo Paolillo (Edoardo nella medesima serie).