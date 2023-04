Mancano poche settimane al termine de Il Paradiso delle Signore 7. I colpi di scena non si faranno attendere già nelle puntate in onda dal 17 al 21 aprile 2023 quando, inaspettatamente, Umberto deciderà di scoprire quale verità si nasconde dietro la sparizione di Adelaide. Ci sarà anche spazio per i turbamenti di Matilde, ossessionata dalla ricerca dei responsabili dell'incendio al mobilificio di famiglia. Osteggiata dal marito, ma supportata da Vittorio, la giovane donna sarà pronta ad andare in fondo alla vicenda.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 dal 17 al 21 aprile: Umberto in cerca di Adelaide

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 molti nodi verranno al pettine. In particolare, nella settimana di programmazione dal 17 al 21 aprile 2023 Marcello continuerà a provare risentimento verso Adelaide. Il giovane, infatti, non avrà preso bene le bugie raccontate dalla contessa. Ludovica cercherà di tranquillizzarlo. Intanto, la scomparsa della donna sconvolgerà anche Umberto che deciderà di mettersi sulle sue tracce. Nel frattempo, Vittorio proporrà a Maria di diventare la nuova stilista del grande magazzino al posto di Flora. Vito, invece, vorrebbe sposare la ragazza e andare a vivere in Australia.

Intanto, la polizia arresterà i potenziali responsabili dell'incendio alla fabbrica Frigerio.

Trame Il Paradiso delle signore 17-21 aprile: Matilde è decisa a scoprire chi c'è dietro l'incendio in fabbrica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 in onda da lunedì 17 a venerdì 21 aprile 2023 rivelano che Gemma darà alle Veneri gli inviti per il suo matrimonio con Roberto.

Nel frattempo, con la riapertura del caso sull'incendio che distrusse il mobilificio Frigerio, si rifaranno vivi i tormenti di Matilde che vorrà scoprire cosa veramente accadde e condividerà le sue preoccupazioni con Vittorio. Tancredi, invece, la spronerà a lasciar perdere. Poi si rivolgerà proprio a Conti e gli chiederà di non alimentare le teorie fantasiose della moglie sui possibili colpevoli.

Intanto, Guarnieri riuscirà a scoprire gli spostamenti della contessa e partirà per raggiungerla, all'insaputa della fidanzata Flora. Nel frattempo, Marcello riceverà una telefonata da Adelaide.

Vittorio aiuta Matilde nelle indagini: Il Paradiso delle signore 7, puntate 17-21 aprile

Marco comunicherà a Gemma di non voler partecipare al suo matrimonio con Roberto. I due avranno una discussione nel corso della quale il giornalista confesserà le sue perplessità sulla relazione tra la Venere e il pubblicitario. Dal canto suo, Gemma gli ribadirà che non è lui il padre del bambino che aspetta. Nel frattempo, Matilde verrà chiamata a deporre sul caso dell'incendio. Mentre il marito Tancredi le consiglierà di non indagare, la donna chiederà a Vittorio di aiutarla nelle sue ricerche e l'uomo acconsentirà.

Intanto, non avranno fine i problemi di cuore delle Veneri. Tra Elvira e Salvatore accadrà qualcosa di inaspettato.

Infine Alfredo e Irene sembreranno ai ferri corti. Il magazziniere, infatti, non prenderà bene il comportamento della ragazza che inventerà una scusa per non conoscere i suoi genitori.