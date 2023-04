Questo giovedì 27 aprile, è stata registrata la settima puntata del serale di Amici: la ventiduesima edizione del talent-show Mediaset, infatti, sta per concludersi e il numero degli allievi in gara diminuisce sempre di più. Le anticipazioni che trapelano dagli studi Elios al termine delle riprese, fanno sapere che al ballottaggio eliminatorio sono finiti Cricca e Aaron: la giuria ha scelto chi mandare a casa e chi promuovere in semifinale, ma il verdetto sarà reso noto sabato sera su Canale 5.

Aggiornamenti su nuovo appuntamento con Amici

La settima puntata del serale andrà in onda sabato 29 aprile ma è stata registrata questo giovedì 27 e adesso stanno trapelando i primi spoiler su quello che è successo nel corso delle riprese, a partire dai nomi dei ragazzi che sono finiti a rischio eliminazione.

All'appuntamento hanno partecipato sette talenti (quattro cantanti e tre ballerini) quasi equamente divisi tra le tre squadre del cast: la gara si è svolta come al solito, ovvero in tre diverse manche giudicate dalla commissione esterna.

Alla fine di ogni partita, un allievo è andato al ballottaggio e la giuria si è dovuta esprimere su chi non meritava di approdare alla semifinale.

Chi rischia di lasciare Amici

Le anticipazioni della 7^ puntata del serale di Amici, dunque, informano fan e curiosi del fatto che l'eliminato di questa settimana sarà sicuramente uno tra Cricca e Aaron. Sono questi i due talenti che hanno partecipato allo spareggio della registrazione del 27 aprile, uno degli ultimi di quest'edizione del programma di Maria De Filippi.

I cinque allievi che si sono salvati dal ballottaggio di questa sera, infatti, sono volati direttamente in semifinale e giovedì prossimo (4 maggio) si giocheranno la possibilità di diventare finalisti.

I voti che ha dato la giuria composta da Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio, dunque, sono stati più importanti che mai: preferendo un'esibizione ad un'altra, infatti, la commissione esterna ha promosso o "condannato" un talento del cast.

Il nome di chi lascerà la scuola a pochi passi dalla finalissima, però, non si conosce ancora: sarà Maria De Filippi a svelarlo ai ragazzi collegandosi con la casetta dopo le riprese, mentre i telespettatori lo scopriranno guardando la puntata di sabato fino alla fine.

Prove e confronti ad Amici

Le anticipazioni sulle registrazioni fanno sapere che gli alunni si sono confrontati su esibizioni spettacolari sia nel canto che nel ballo.

In settimana, infatti, i professori hanno lanciato diversi "guanti di sfida" per cercare di far brillare i loro ragazzi e mettere in difficoltà gli avversarsi. Isobel e Maddalena hanno dovuto preparare una coreografia che prevedeva anche che le due dimostrassero di saper recitare, mentre Wax e Angelina si son dovuti misurare con la reinterpretazione del brano "Ancora" su richiesta di Arisa.

In questi giorni non sono mancati i botta e risposta al veleno tra la maestra Celentano e Raimondo Todaro, sempre più in competizione quando mancano solo tre puntate alla fine della ventiduesima edizione di Amici. In base ai verdetti che ha emesso la giuria nel corso delle riprese, il prossimo eliminato sarà uno tra Cricca e Aaron: il resto degli allievi, invece, ha già la certezza di partecipare alla semifinale che andrà in onda sabato 6 maggio.