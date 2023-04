La settima puntata del serale di Amici andrà in onda sabato 29 aprile ma, come accade da quasi due mesi a questa parte, è stata registrata con qualche giorno d'anticipo. Infatti questo giovedì 27 aprile Maria De Filippi ha condotto il terzultimo appuntamento in prime-time con il talent-show: l'edizione in corso, infatti, finirà domenica 14 maggio con l'elezione del vincitore in diretta. La giuria ha deciso che a confrontarsi allo spareggio dovevano essere Cricca e Aaron: il nome dell'allievo eliminato sarà rivelato sabato sera su Canale 5.

Aggiornamenti dalla registrazione di Amici

Quella che sta per concludersi, è stata una settimana intensa sia per i ragazzi che per il pubblico del talent-show: in vista della registrazione di giovedì 27 aprile in casetta ci sono stati scontri, lacrime e "tradimenti".

Prima di scoprire i nomi degli allievi che sono finiti a rischio eliminazione, i fan sono stati aggiornati sugli attacchi che Mattia ha ricevuto dalle compagne di Amici Benedetta e Maddalena, sulle critiche che la latinista Vari ha rivolto a Isobel in sua assenza, sull'annullamento di un "guanto di sfida" da parte della produzione e sulla sfuriata di Wax contro la stampa che l'ha bocciato per l'ennesima volta.

I sette titolari ancora in gara, dunque, nel pomeriggio si sono presentati alle riprese un po' provati ma con un unico obiettivo: convincere la giuria a salvarli dal ballottaggio per poter approdare alla semifinale della settimana prossima.

Tensioni e giudizi ad Amici

Le anticipazioni che stanno circolando sul web al termine della registrazione della settima puntata del serale di Amici informano i telespettatori che a rischiare il posto sono Cricca e Aaron.

I due talenti sono risultati i meno convincenti della serata e a stabilirlo sono stati i tre giudici fissi del cast: anche se con fatica, la commissione esterna è arrivata a scegliere i ragazzi da mandare in semifinale e quelli che dovevano giocarsi l'eliminazione allo spareggio.

La terza allieva che ha partecipato al ballottaggio è stata Maddalena: la ballerina del team Cuccarini-Emanuel Lo, però, è stata salvata per prima ed è rientrata nella rosa dei semifinalisti della ventiduesima edizione.

Questo "terzetto" si è formato manche dopo manche: alla fine di ogni confronto a squadre, infatti, un titolare del gruppo perdente è uscito temporaneamente dalla gara e ha atteso di potersi sfidare con due compagni di classe.

Decisione in sospeso ad Amici

Dopo aver saltato la scorsa registrazione per un'influenza, il 27 aprile la ballerina di latinoamericano che affianca Mattia sul palco era in studio. La ragazza, però, in settimana è stata protagonista di diversi momenti di tensione: nel daytime trasmesso questo giovedì di Amici Benedetta ha sparlato di Isobel ed è stata rimproverata dal professionista Simone Nolasco per come si è comportata con la compagna in sala prove.

Questo episodio ha spinto la produzione ad annullare il "guanto di sfida" che Todaro aveva proposto nei giorni precedenti: Isobel e Mattia si sarebbero dovuti confrontare su un tango da eseguire in coppia proprio con Benedetta.

A proposito di "guanti", anche nella puntata che andrà in onda sabato prossimo c'è stato quello dei professori: Zerbi-Celentano, Cuccarini-Emanuel Lo e Arisa-Todaro si sono esibiti davanti ai giudici per convincerli a votare per loro dopo il pareggio della scorsa settimana.

Per quanto riguarda gli ospiti che si sono alternati in scena tra una performance e l'altra degli allievi, sono stati: Emma Marrone per il momento musicale e la promozione del nuovo singolo "Mezzo mondo", ed Enrico Brigano per quello comico.