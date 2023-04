Il daytime di Amici che è stato trasmesso su Canale 5 il 27 aprile (giorno in cui sarà registrata la settima puntata del serale), è stato dedicato ad un nuovo "dramma" accaduto in casetta. Dopo aver sparlato di Mattia con Maddalena, Benedetta è tornata al centro dell'attenzione per alcune frecciatine che ha lanciato ad Isobel alle sue spalle. La diretta interessata ha scoperto tutto e non ha trattenuto le lacrime, "spalleggiata" dal professionista Simone che ha fatto notare una presunta disparità di trattamento che la giovane avrebbe avuto nell'eseguire il "guanto di sfida" sul tango con lei e Zenzola.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, Benedetta è stata "smascherata" dalla produzione di Amici. All'inizio del pomeridiano del 27 aprile, infatti, è stato mostrato lo sfogo che la giovane ha avuto in camera nei confronti di Isobel.

"Quando siamo tutti a tavola, lei si mette a provare. Dà fastidio, l'ha fatto per una settimana intera col tip tap. Lo pensate tutti, ma solo io ho il coraggio di dirlo", ha detto Vari.

Aaron e Cricca non hanno concordato con la compagna di classe, anzi hanno elogiato l'australiana per la tenacia con la quale prova e riprova le coreografie per il serale.

Come è accaduto con Mattia poco più di 48 ore fa, anche ad Isobel sono state mostrate le immagini delle frecciatine che la latinista le ha lanciato alle spalle, ovvero quando lei non era presente.

La reazione della protagonista di Amici

Isobel è rimasta spiazzata dal video nel quale si sentiva Benedetta criticarla aspramente per come si comporta in casetta, ma ha ammesso di aver percepito una certa freddezza da parte sua negli ultimi giorni.

"Ma te le ho sempre dette queste cose", ha replicato la ballerina di latinoamericano prima che Angelina e Cricca si intromettessero nella discussione per prendere le parti dell'australiana.

La "pupilla" della maestra Celentano si è anche messa a piangere per il dispiacere di aver scoperto che alcuni suoi atteggiamenti non piacciono ad una persona che reputava un'amica.

A mettere ancora di più nei guai la partner di scena di Mattia, è stato il racconto che Simone Nolasco ha fatto alla produzione di Amici di qualcosa che è accaduto in sala prove.

Il professionista del cast, infatti, ha fatto notare che Benedetta avrebbe volutamente compromesso la preparazione del tango che era oggetto di un "guanto di sfida" tra Zenzola e Isobel: con quest'ultima, infatti, Vari si sarebbe mostrata ostile e poco propensa al dialogo, cosa che non sarebbe avvenuta col suo storico compagno di passi a due.

La decisione di chi lavora ad Amici

Dopo la sfuriata di Wax contro la stampa che l'ha stroncato, nella casetta di Amici si è consumato un altro "dramma".

Le parole del professionista Simone hanno fatto riflettere gli autori che, per evitare di compromettere la gara, hanno deciso di annullare il "guanto di sfida" Mattia contro Isobel.

Benedetta ha cercato di discolparsi dicendo che non ha mai messo i bastoni tra le ruote all'australiana, anzi l'avrebbe sempre aiutata nella preparazione del tango.

Nolasco, però, l'ha smentita più volte in collegamento al telefono: "Dai Benni, non è così. Con Mattia alcune cose ti venivano e con lei no. Poi ti sei lamentata tante volte del fatto che non ti ascoltava".

La giovane non ha trattenuto le lacrime quando si è sentita "accerchiata" dai compagni, da Maria e da Simone.

La decisione finale di chi lavora al talent-show, comunque, è stata quella di eliminare questa prova dalla lista di quelle che i professori potranno schierare nella settima puntata del serale.