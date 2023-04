Il daytime di Amici che è andato in onda il 25 aprile è iniziato con una serie di commenti negativi che Maddalena ha fatto su Mattia: la ballerina si è confrontata con Benedetta su alcuni "atteggiamenti televisivi" che Zenzola avrebbe in casetta, gli stessi che l'hanno portata a mettere fine alla loro storia d'amore. Le due ragazze hanno sparlato del compagno di classe dandogli dell'ingenuo e della persona pesante, arrivando a dire che se è arrivato a questo punto del programma è solo perché è bello e amato dalle fan.

Frecciatine nella casetta di Amici

Nelle scorse ore i fan hanno scoperto cosa pensano realmente Maddalena e Benedetta di Mattia. Le due ballerine si sono appartate in una camera da letto della casetta e hanno iniziato a sparare a zero sul compagno di squadra.

Svevi ha parlato di un vero e proprio fastidio che prova nell'avere Zenzola intorno, soprattutto vedendo alcuni suoi atteggiamenti esagerati e per lei messi in atto solo perché sa di essere ripreso dalle telecamere.

Anche Benedetta Vari ha concordato con l'amica, ma l'ha fatta riflettere sul perché il pugliese si comporti in un certo modo: secondo la giovane, infatti, il danzatore di latinoamericano sarebbe arrivato fino a questo punto del programma solo perché è bello e non perché spicchi in bravura o in carattere.

La replica del protagonista di Amici

Il daytime di Amici del 24 aprile è proseguito con il momento in cui Mattia ha visto e sentito tutto quello che le due compagne di scuola hanno detto alle sue spalle il giorno prima.

"Mi dispiace soprattutto per Benedetta, non credevo che pensasse questo", ha commentato Zenzola con la voce tremante.

La danzatrice di latinoamericano si è scusata immediatamente per le cose poco carine che ha detto sul suo partner, tant'è che quando lo ha visto in lacrime l'ha raggiunto per abbracciarlo e consolarlo.

Il pugliese ha pianto nel cercare di spiegare che ha sempre provato a recuperare un rapporto con Maddalena dopo che si sono lasciati, ma fa tanta fatica e lei dovrebbe saperlo.

Mattia ha anche raccontato di un gesto d'affetto che ha fatto nei confronti dell'ex fidanzata quando sapeva che non erano ripresi, ma lei l'ha ricambiato sparlando di lui con la persona con cui si esibisce in coppia al serale.

Wax e Cricca sono intervenuti per difendere il ballerino dalle ingiuste critiche che ha ricevuto, tanto che il cantante ha sbottato: "Ma per fortuna che vi siete lasciati, per fortuna".

Tensioni tra gli alunni di Amici

Dopo le frecciatine della maestra Celentano e la replica di Todaro, Mattia ha dovuto fare i conti con le inaspettate critiche di due persone che reputava amiche.

Se Maddalena ha abbandonato il confronto con rabbia, Benedetta ha cercato di chiarire con Zenzola, abbracciandolo e dicendogli che gli vuole bene e che ha commesso un errore.

Il latinista di Amici 22 non ha trattenuto il dispiacere e le lacrime quando ha realizzato che l'ex fidanzata non lo sopporta e sta coinvolgendo anche Benedetta nel metterlo in difficoltà. "Io ci provo da mesi a recuperare un rapporto con lei, non riesco perché non vuole", ha commentato l'allievo confrontandosi con Aaron in casetta.

La ballerina professionista si è riavvicinata a Zenzola e gli ha chiesto ancora scusa, lui ha accettato dicendole che si è lasciata trasportare da Maddalena e che la perdona perché sa che in fondo tra loro c'è un affetto sincero. "Non dire più che piaccio solo perché sono bello, odio questa cosa. Ballo perché a parole non sono bravo, e lo sai", è terminato così il faccia a faccia tra i latinisti della 22esima edizione del talent-show condotto da Maria De Filippi.